Máquinas de recarga começam a ser instaladas em estabelecimentos credenciados da Capital

Usuários do transporte coletivo de Palmas passam a contar com novos canais de venda para recarga dos cartões, que estarão disponíveis em todas as regiões da Capital. Serão pontos físicos credenciados, equipados com máquinas Point of Sale (POS) e terminais de autoatendimento (ATMs). Os equipamentos estão sendo instalados em locais de grande movimentação.

As máquinas já estão disponíveis na loja Pink Store, próxima à Estação Apinajé; no Super Líder, próximo à Estação Karajá no Jardim Aureny I; na sede da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP); e no supermercado Atacadão dos Preços Baixos, nas quadras Arne 61 (504 Norte) e Arso 42 (405 Sul). Nesta terça-feira, 13, está prevista a instalação em mais três locais: Atacadão dos Preços Baixos, no Jardim Aureny I e Taquari, e na Pharmaética, em Taquaralto. Previsão é que todas as máquinas estejam aptas a realizar recarga até o início da cobrança da nova tarifa.

Nos postos do Resolve Palmas JK e Taquaralto, os terminais de autoatendimento devem ser instalados em até 20 dias. Enquanto isso, o Resolve Palmas JK contará com uma máquina POS com opções de pagamento via débito, crédito e Pix, até a chegada do terminal de autoatendimento. Nas demais estações, a empresa responsável avalia o comércio local para credenciar novos parceiros.

Formas de pagamento



As recargas podem ser feitas em dinheiro, débito, crédito ou Pix. Nas máquinas POS, o processo é simples e rápido: basta encostar o cartão na área indicada por alguns segundos, selecionar a opção de recarga, escolher a forma de pagamento e informar o número de telefone. A transação é concluída em poucos instantes.

Ao todo, está prevista a instalação de 15 pontos com máquinas POS e três com terminais de autoatendimento, facilitando o acesso dos usuários e tornando o processo de recarga mais prático. A nova tarifa do transporte coletivo de Palmas, no valor de R$ 4,85, começa a ser cobrada a partir de 21 de maio. Até o dia 20, o serviço segue gratuito.

Confira os pontos com máquinas POS:



Sede da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, na Avenida Teotônio Segurado

Supermercado Atacadão dos Preços Baixos (quadras Arne 61 (504 Norte), Arso 42 (405 Sul), Jardim Aureny I e Taquari)

Loja Pink Store – próxima à Estação Apinajé

Loja Super Líder – próxima à Estação Karajá, no Jardim Aureny I

Pharmaética – Taquaralto