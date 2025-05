Ouvidoria da Prefeitura de Palmas aproxima população da gestão pública

O canal gerido pela Controladoria-Geral do Município (CGE) é o elo entre o cidadão e a administração municipal, funcionando como uma ponte que permite à gestão conhecer as demandas reais da sociedade e agir de forma mais eficiente. Através desse canal, a população pode contribuir ativamente com a fiscalização e o aperfeiçoamento das políticas públicas, ajudando a construir uma cidade mais justa, transparente e eficiente.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelo número (63) 9 9219-9853. De forma presencial, o atendimento é no Edifício Buriti, localizado na ACSU-SE 50, Av. NS-02, Conj. 1, 1º andar, ou ainda pelo e-mail: [email protected].

Além de receber as manifestações da população, a Ouvidoria tem o compromisso de acompanhar cada demanda até sua devida resposta, respeitando prazos legais e garantindo o retorno ao cidadão. Todas as informações são tratadas com sigilo e responsabilidade, de acordo com a legislação vigente.

De acordo com o controlador-geral do Município, Júlio Edstron Secundino Santos, a participação da população é um instrumento essencial para saber quais melhorias devem ser realizadas nos serviços oferecidos. “A ouvidoria auxilia os gestores a tomar decisões mais assertivas, monitorando o cumprimento das metas e a utilização eficiente dos recursos públicos e também é uma forma da população exercer sua cidadania e colaborar com o desenvolvimento da capital”, destacou.

Serviço



Atendimento presencial: Edifício Buriti, no Paço Municipal, ACSU-SE 50, Av. NS-02, Conj. 1, 1º andar

Telefone: (63) 9 9219-9853

Online: [email protected]

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h