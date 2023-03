Secretário da Segurança Pública recebe vereadores de Monte do Carmo para tratar de ações de combate e prevenção à violência

publicado: 07/03/2023 16:06:00

atualizado: 07/03/2023 16:09:51

Na tarde desta terça-feira, 7, o secretário da Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, recebeu a visita dos vereadores Aparecido Gonçalves Ferreira e Valéria Batista, da cidade de Monte do Carmo. Os parlamentares trouxeram para a apreciação do gestor algumas pautas referentes ao enfrentamento e a prevenção da criminalidade na cidade, localizada a 95 km da capital Palmas.

Sensível às demandas apresentadas, o secretário Wlademir Costa ressaltou que analisará todos os pleitos apresentados pelos parlamentares. “É com grande satisfação que recebemos em nosso gabinete o vereador Aparecido e a vereadora Valéria, que também atua na Unidade Policial de Monte do Carmo, a fim de tratarmos de questões que envolvem a segurança dos moradores da cidade. Vamos estudar a melhor maneira de atender as reivindicações, sobretudo com ações que envolvam a conscientização das crianças e adolescentes quanto aos perigos da criminalidade”, frisou o gestor da SSP-TO.

Também presente ao encontro, o secretário-executivo Reginaldo Brito manifestou-se favorável às demandas trazidas pelos vereadores de Monte do Carmo. “A Secretaria da Segurança Pública está sempre à disposição da população para alinhar estratégias que resultem em benefício de todos os cidadãos, como é o caso da visita dos parlamentares de Monte do Carmo”, disse.

O vereador Aparecido agradeceu a receptividade do secretário e se disse satisfeito com a reunião. “Estamos com grande expectativa de que, com essa nossa vinda aqui, possamos conseguir melhorias para a sede da Delegacia de Monte do Carmo e também dar início a projetos que tragam benefícios para a comunidade”, ressaltou.

A vereadora Valéria Batista demonstrou muita confiança no encontro realizado com o secretário Wlademir, pois, segundo ela, o gestor se mostrou solícito em atender as demandas. “´Foi uma visita muito importante que teve por objetivo viabilizar melhorias para a Delegacia de Monte do Carmo e também para a cidade em geral, no que se refere ao combate à criminalidade. Agradeço imensamente ao secretário Wlademir por nos receber e pela sensibilidade em nos apoiar para que nossas demandas possam ser materializadas”, ressaltou a parlamentar.

O encontro também contou com a participação do superintendente de Administração e Finanças, Sandro da Paixão.

Edição: Sara Cardoso