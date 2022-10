Seciju distribui mais de 11.000 cestas básicas repassadas pela Fundação Cultural Palmares às comunidades quilombolas tocantinenses

A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) iniciou, nesta semana, a distribuição de 11.700 cestas básicas repassadas pela Fundação Cultural Palmares para destinação em 45 comunidades quilombolas do Tocantins. As primeiras a receberem as cestas nesta quinta e sexta-feira, 13 e 14, foram as comunidades Chapada de Natividade, Comunidade São José e Comunidade Redenção, localizadas nos municípios de Natividade e Chapada de Natividade.

Para o é presidente da Associação de Moradores Quilombolas da Comunidade Redenção, Laudivino Borges, as cestas vieram em momento oportuno. “É de importância muito grande o recebimento dessas cestas, porque vai acabar com a fome de muitas pessoas necessitadas aqui na comunidade que não tem condições de comprar”, disse.

“A nossa comunidade é carente. Evoluiu muito, mas ainda tem muita gente que precisa dessas cestas para alimentar suas famílias” conta a aposentada Justina de Almeida, que vive na Comunidade Chapada de Natividade.

Ao todo, as cestas serão distribuídas com atendimento por etapas através do cronograma organizado pela Diretoria de Direitos Humanos da Seciju, que coordena a ação. “A distribuição das cestas adquiridas pela Fundação Cultural Palmares tem como finalidade proporcionar a este público a garantia de seus direitos, principalmente por conta da vulnerabilidade social e econômica que muitos se encontram. Além do apoio junto a Fundação Palmares quanto à assistência alimentar, aproveitamos a oportunidade das visitas para conversar com moradores das comunidades sobre a importância de fortalecer a sua cultura, que é tão importante para a história de nosso Estado”, explica a diretora de Direitos Humanos, Érika Ávila.

Distribuição das cestas

Nestas primeiras visitas, a Seciju repassou 915 cestas à Comunidade Chapada de Natividade, 150 cestas para a Comunidade Redenção e 252 cestas para moradores da Comunidade São José.

A distribuição ocorrerá de forma gradativa, seguindo o cronograma, de modo a atender 45 comunidades remanescentes de quilombo.

Edição: Luiz Melchiades