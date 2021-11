Seagro entrega à Codevasf projetos de 11 novas elevatórias para a Bacia do Rio Formoso; orçamento é de R$ 30 milhões

Por Cleber Toledo

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins (Seagro) protocolou na tarde desta quarta-feira, 10, projetos para a construção de 11 novas elevatórias na Bacia do Rio Formoso junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Orçamento

Conforme a Seagro, os 11 projetos estão orçados em R$ 30 milhões e as elevatórias foram projetadas para preservar as matas ciliares, com a água sendo estocada apenas na calha do rio durante o período de irrigação, que compreende os meses de junho, julho e agosto. “Após esse período todos os equipamentos das elevatórias serão retirados deixando o rio livre para o acesso dos peixes e navegação”, detalhou o titular da pasta, Jaime Café.

Agricultura irrigada

Na região está localizado o maior projeto de agricultura irrigada da América Latina. “O governo do Tocantins reforça o seu compromisso com o setor produtivo e uso sustentável dos recursos hídricos na Bacia do Rio Formoso”, reforçou o secretário durante a reunião com o diretor presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira, na qual protocolou os projetos.

Análise

Os projetos serão analisados e seguem os trâmites administrativos. A Seagro garante que as propostas também estão de acordo com todas as legislações ambientais vigentes e seguem orientações de órgãos ambientais por meio de termo de referência elaborado pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Outro destaque é que com as novas elevatórias não haverá risco de episódios de escassez hídrica na região.

Participação

Também participaram da reunião o diretor de irrigação da Codevasf, Luiz Napoleao; o senador tocantinense Eduardo Gomes, importante articulador e apoiador na consolidação do projeto; o superintende da Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest), Wagno Milhomem; e o assessor da Aproest Rogério Lino Mota.