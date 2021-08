Saúde emite nota técnica de orientação sobre aplicação de doses de reforço contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) emitiu Nota Técnica de orientação aos gestores municipais relativa a administração de doses de reforço de vacinas contra a Covid-19. O documento segue a recomendação do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, que definiu em Nota Técnica no último dia 26 de agosto, a administração da 3ª dose de vacina contra a Covid-19. Os municípios que possuírem estoques dos imunizantes já podem iniciar a vacinação dos públicos contemplados.

A 3ª dose será administrada utilizando, preferencialmente, o imunizante da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca).

O Ministério da Saúde, pautado em pesquisas científicas, definiu que o público-alvo dessa 3ª dose sejam idosos acima de 70 anos de idade. Eles deverão receber uma dose de reforço da vacina, administrada seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado.

Outro público beneficiado serão os portadores de doenças com alto grau de imunossupressão: I – Imunodeficiência primária grave; II – Quimioterapia para câncer; III – Transplantados de órgão sólido ou de células troncos hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4; V – Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente; VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune; VII – Pacientes em hemodiálise e VIII – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatólogicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Para melhor otimização dos estoques existentes – pelo menos até a chegada de novas doses – a gerente de Imunização da SES, Diandra Sena, orienta “que os municípios que possuem doses excedentes da vacina PFIZER já podem dar início ao esquema vacinal de reforço para os idosos acima de 70 anos – que vacinaram nos meses de janeiro e fevereiro, com segunda dose da vacina CoronaVac – e os Portadores de doenças com alto grau de imunossupressão, estes após 28 dias da última dose do esquema básico”, reforçou.