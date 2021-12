Ruraltins beneficia produtores rurais com recursos do projeto Pronaf Basa Digital

Um grupo de agricultores familiares do município de Almas, localizado a 330 km de Palmas, foi beneficiado com a aprovação de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf B). As operações são para custeio agrícola e pecuário, contratadas pelo Banco da Amazônia por meio do projeto Pronaf Basa Digital, com linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para atendimento às demandas da agricultura familiar. As propostas aprovadas foram elaboradas pelo escritório local do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), em parceria com a divisão do Basa de Dianópolis.

De acordo com o técnico bancário, Sávio Magalhães, o Banco da Amazônia desenvolveu o Basa Digital para facilitar e agilizar o acesso dos pequenos produtores ao crédito rural. “Neste primeiro momento vamos fazer o custeio, tanto pecuário quanto agrícola, como também o Pronaf B, com carência de um a dois anos, dependendo da linha de financiamento”

O técnico explica que o Basa, por meio dessa ferramenta, vai fazer esse custeio de forma muito rápida para os pequenos produtores rurais, e o que levaria talvez meses para ser analisado, com o Basa digital, no prazo de 24 horas o produtor familiar já estará assinando a cédula, e podendo ter o crédito em sua conta corrente. “O Banco da Amazônia, em parceria com o Ruraltins, tem alcançado os pequenos produtores rurais que tanto necessitam desse auxilio para fomentar as atividades, e consequentemente, proporcionar o desenvolvimento da nossa região e do Estado”, frisou.

O agricultor Ivan Ferreira Matos, proprietário da Fazenda Recanto Feliz, foi um dos contemplados e vai utilizar o dinheiro para ampliar a criação de frangos na propriedade. “Estou iniciando na criação de frangos, já com um abatedouro em fase de conclusão. Esse dinheiro chegou em boa hora, vou investir mais na criação e na compra de ração. Estou muito agradecido pela oportunidade”.

A agricultora Antônia Fernandes, da Comunidade Quilombola Poço Dantas, também disse estar satisfeita com a aprovação do seu projeto. “Estou fazendo o Pronaf para facilitar o plantio. Agradeço primeiramente a Deus, e depois ao Basa e Ruraltins, pois esse dinheiro vai ajudar muito a comunidade”, observou.

Conforme o extensionista. João Albuquerque Filho, chefe da unidade do Ruraltins, esse foi o primeiro atendimento voltado ao crédito rural realizado de maneira 100% digital, totalizando mais de R$ 86 mil para investimentos em projetos aprovados de cinco agricultores familiares atendidos no pequeno mutirão, realizado em Almas, nessa segunda-feira, 20 de dezembro.

“Durante o atendimento aos produtores rurais, o Basa também orientou os nossos técnicos quanto à tramitação dos projetos pela plataforma digital do banco. Vamos construir outras agendas para inserir novos produtores nesse processo”, destacou.