Ruas do Jardim Aureny III recebe recapeamento com lama asfáltica

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está recuperando pavimento de ruas do Jardim Aureny III, setor na região sul de Palmas. O recapeamento com lama asfáltica está acontecendo nesta quinta-feira, 15, na Rua 46.

A aplicação é feita em um sentido da rua por vez, permanecendo fechada por cerca de 6 horas para secagem do material. Segundo a Superintendência de Obras Viárias, outras vias do Jardim Aureny III também receberão o recapeamento com lama asfáltica.

Confira a relação de ruas e respectivos segmentos beneficiados: Av. M (Av. J – Av. I), RUA 33 (Av. D – Av. M), Rua 35 (Av. D – Av. M), Rua 40 (Av. J – Av. I), Rua 42 (Av. J – Av. I), Rua 44 (Av. J – Av. I), Rua 44 (Av. J – Av. M), Rua 46 (Av. J – Av. I), Rua 46 (Av. J – Av. M) e Rua 48 (Av. J – Av. I).

Sinalização

Todas as alamedas com lama recém-aplicada serão sinalizadas como fechadas para trânsito de veículos, em função da espera da secagem do pavimento. Trafegar pelo pavimento ainda molhado pode causar defeitos à via e danos à lataria de veículos automotivos, adverte a Seisp.