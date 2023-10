Rodada das oitavas de finais do Campeonato Futebol Amador seguem na Capital

Os jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Amadorzão 2023 seguem com a realização das oitavas de finais. De acordo com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes), até o final de semana acontecerão seis partidas e os times que passarem desta etapa, irão duelar nas quartas de finais.

A rodada teve abertura nesta quarta-feira, 18, no Estádio Nilton Santos, com o confronto entre a equipe Independência X JK Futebol Clube. Nesta quinta, 19, os times Polivalente e Sea 3 irão disputar a classificação no campo de futebol do setor Jardim Aureny I. Já na sexta, 20, a disputa ficará entre os times de All Naji X Serra do Fogo, também no campo do Jardim Aureny I, às 20 horas.

Neste sábado, 20, o Atlético Taquari recebe o Aureny II, às 16 horas, e no início da noite, às 19 horas, o confronto será entre o Democrata X Real Park, também no campo do Jardim Aureny I. No domingo, 22, encerrando os jogos das oitavas de finais, a agremiação Sonho Meu encara o Luzimangues, às 16 horas, no campo do Jardim Aureny I.

O campeonato é realizado pela Liga de Esportes da Capital com o apoio da Fundesportes.