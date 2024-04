Rede municipal inicia Circuito Cultural Infantil

Os espaços dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas que atendem a Educação Infantil já estão sendo preparados para abrigar, a partir da próxima segunda-feira, 15, mais uma edição do Circuito Cultural Infantil. O projeto é promovido pela Secretaria da Educação (Semed), por meio da Diretoria de Educação Infantil, com o intuito de divulgar e estimular as ações pedagógicas envolvendo atividades com música, contação de histórias e movimento.

A programação segue até o próximo sábado, 20, nos 34 Cmeis e nas seis unidades educacionais que ofertam a educação infantil, com atividades lúdicas e recreativas, com foco nas brincadeiras e interações, que vão desde a contação de histórias, teatro, musicalidade e linguagens, até atividades ao ar livre. Essas atividades são trabalhadas durante todo ano letivo, no entanto, no mês de abril ganha repercussão ainda maior por ser o mês do Livro e da Literatura Infantil.

Segundo a diretora de Educação Infantil da Semed, Zilmene Santana, cada unidade educacional tem autonomia para propor uma temática a ser trabalhada, que pode estar alinhado ao projeto macro ou aos projetos investigativos de cada turma, com o objetivo de valorizar a prática pedagógica da instituição, dando ênfase às propostas de movimento, contação de histórias e musicalidade, envolvendo as múltiplas linguagens. “A intenção do circuito cultural é oportunizar às nossas crianças interação, socialização e ludicidade por meio do brincar que também trabalha a coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos nossos alunos”.

Para conferir a programação completa, clique aqui.