Recargas do Cartão do Estudante do mês de abril serão feitas até o dia 28

Os beneficiários do Programa Cartão do Estudante 2023 têm até o dia 28 de abril para realizar a recarga dos créditos deste mês. O benefício é concedido aos estudantes da rede de ensino técnico e superior que comprovem baixa renda, até quatro salários mínimos na família.

Neste ano o Cartão do Estudante pode beneficiar até 900 estudantes, sendo que 608 já estão contemplados e até o final do ano podem ser incluídas mais 289 pessoas.

O Programa é gerido pela Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP) e o benefício oferecido é a concessão de subsídios para transporte público, podendo chegar até 75% do valor das passagens do estudante, segundo o quantitativo diário de aula durante a semana, no ano letivo.

As recargas devem ser realizadas na sede da Fundação Municipal da Juventude, que está localizada no Parque Cesamar, no período vespertino, das 13 às 19 horas.