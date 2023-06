Provas para concurso da Educação foram realizadas nesse domingo, 11

Candidatos das mais variadas localidades do Estado e até de outras unidades federativas, que pleiteiam uma das 5.242 vagas ofertadas pelo concurso da Educação Estadual, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Administração (Secad) e da Secretaria da Educação (Seduc) acordaram cedo nesse domingo, 11, para realizarem as provas do certame.

É o caso da pedagoga, Maria Elma Gonçalves, que veio de Silvanópolis a Palmas para concorrer a uma vaga de orientadora pedagógica. Ela conta que desde que se formou espera pelo concurso e que sua preparação foi extensa. “A expectativa está grande e muito boa. Já trabalho na educação com assistência a pessoas especiais e quero me dedicar ainda mais a esse trabalho de inclusão sendo uma servidora efetiva do Estado”, declara.

Outro candidato que deseja compor o quadro de professores efetivos do Tocantins é Paulo Tavares. Morador de Patos de Minas (MG), ele conta que quando soube do concurso logo se inscreveu. “Hoje atuo como comerciante, mas quero lecionar, pois é um sonho antigo e espero conseguir uma vaga”, frisou.

O secretário da Administração Paulo César Benfica Filho salienta a importância do concurso para o Tocantins e também para a comunidade educacional do Estado. “A realização desse certame é uma grande oportunidade para os profissionais da área, que podem ingressar em uma carreira estável e buscar desenvolvimento profissional em um ambiente de trabalho desafiador e recompensador’’, ressaltou.

As provas do Concurso da Educação ocorreram em nove municípios: Araguaína, Araguatins, Arraias, Augustinópolis, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins e Campos Belos (GO), das 8 as 13 horas.

Certame

O concurso oferta vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena. Estão sendo ofertadas 5.242 vagas.

A remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20. Todas informações sobre resultados e afins podem ser acessadas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.

Edição: Thâmara Cruvinel