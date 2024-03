Projeto Vereda promove 1º encontro com mestres e mestras ‘Celebrando a Alma Tocantinense’

Amantes da cultura e da tradição tocantinense poderão apreciar nesta quarta-feira, 27, na Escola Municipal Crispim Pereira, localizada no distrito de Taquaruçu, em Palmas, uma jornada mágica pelas raízes do Tocantins, promovida pelo Projeto Vereda. Trata-se do Primeiro Encontro com Mestres e Mestras. Na ocasião, serão realizadas diversas oficinas culturais sendo das 9h às 11h, no período da manhã, e das 14h às 16h, no período da tarde.

De acordo com a programação do encontro, ao final das oficinas haverá uma roda de Suça, um dos mais importantes patrimônios imateriais do Tocantins, que será apresentada pelo grupo de Suça Mestre Patricinho, do Quilombo Urbano de Chapada de Natividade.

Conforme a coordenadora do Projeto Vereda, Aline Ferreira Reis, “o Encontro com Mestres e Mestras está inserido dentro do Vereda, que será realizado uma vez por mês, sempre com participações de mestres de outros estados e também do Tocantins e região”, declara. A programação conta com o apoio do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Tocantins, com o Prêmio Rodrigo de Mello e outros parceiros.

Oficinas Culturais: O Despertar da Alma Criativa

Será realizada na Escola Municipal Crispim Pereira, das 9h às 11h e das 14h às 16h, quando Mestres e Mestras compartilharão segredos ancestrais, entrelaçando tradição e inovação.

Roda de Suça: O Encanto do Entardecer

Marcado para inciar às 19 horas, no Espaço Multiétnico, com o grupo de Suça Mestre Patricinho, do Quilombo Urbano de Chapada de Natividade.