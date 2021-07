Projeto Foco no Fogo leva orientações aos moradores de Pedro Afonso e Caseara

O projeto Foco no Fogo concluiu nesta sexta-feira, 30, mais um ciclo de visitas à população que vive na zona rural do Tocantins. Pedro Afonso e Caseara receberam as equipes que informaram sobre os riscos que as queimadas nesta época do ano podem trazer para a saúde e ao meio ambiente.

A conscientização vem sendo realizada nos municípios desde junho por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e seus parceiros, membros do Comitê Estadual de Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas no Tocantins (Comitê do Fogo). No total, já foram atendidos 25 municípios que apresentaram altos índices de queimadas no ano passado, segundo o ranking do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e dados consolidados do Centro de Monitoramento e Manejo do Fogo (Cemaf/UFT).

De acordo com a titular da Semarh, Miyuki Hyashida, as orientações têm o objetivo principal de reduzir os focos de queimadas no Tocantins. “A recomendação do governador Mauro Carlesse é para desenvolver ações de educação ambiental, e o projeto Foco no Fogo está inserido nessa agenda e vem percorrendo os municípios informando sobre todos os riscos que o fogo não autorizado pode trazer”, ressalta.

No dia 19 de julho deste ano, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-TO), a Portaria n° 118, que suspendeu a emissão e a a vigência das autorizações ambientais de Queima Controlada no Estado do Tocantins, no período entre de 20 de julho e 20 de novembro de 2021. A Portaria não se aplica às ações do Manejo Integrado do Fogo (MIF), desenvolvidas exclusivamente nas Unidades de Conservação de Proteção Integral e nas comunidades tradicionais do Estado do Tocantins.

A titular da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável da Semarh (DDS) e coordenadora da parte logística das ações, Karynne Sotero, ressalta que “o objetivo do projeto é promover ações preventivas, com a conscientização porta a porta, realizando visitas e conversando com todos os moradores de cada residência. As equipes também entregam materiais que contêm diversas informações que vão reforçar ainda mais os cuidados, a fim de evitar as queimadas”.

Segundo o prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, “existe uma questão cultural da queima doméstica, que é o fogo colocado em restos de materiais no fundo do quintal e, nesta época do ano, essa prática oferece muito risco. Após a visita do projeto Foco no Fogo, esperamos que a população fique alerta e evite esse tipo de queima”.

“Foi importante ser orientada pelo projeto sobre a complexidade do fogo, principalmente porque eu não imaginava que uma simples faísca pode ser levada pelo vento a outras propriedades e causar um prejuízo para os nossos vizinhos”, ressaltou a produtora rural de Pedro Afonso, Gilmara Pires.

Em Caseara, o secretário do Meio Ambiente e Turismo, Paulo Roberto Ferreira da Mata, recepcionou as equipes e destacou a expectativa sobre a redução dos focos após as ações. “Tem muita incidência de queimadas no nosso município e acreditamos que, depois dessa atividade de Educação Ambiental realizada na zona rural, e com a colaboração de todos os moradores, vamos conseguir alcançar resultados positivos com a diminuição nos índices de queimadas”, frisou o gestor.

O lavrador Luis Pereira dos Santos, morador do município de Caseara, informou que segue as orientações de evitar a queima, e reforçou a necessidade de toda a população se manter vigilante. “Na minha propriedade, não se queima nada nesta época do ano, principalmente porque o fogo pode se alastrar e saber que as equipes estão levando essas informações para os meus vizinhos nos deixa mais tranquilos sobre o fogo externo”.

Entre as ações de prevenção às queimadas, a Semarh publica o Boletim Diário de Riscos de Queimadas e possui também o WhatsApp Consciente. Por meio do número 9 9988.0030, o cidadão poderá ligar para ter informações ou fazer qualquer denúncia sobre crime ambiental.

Parceria

Junto às atividades do projeto Foco no Fogo, vem sendo realizada ação de assistencialismo, fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES), que entregam cestas básicas com alimentos e kits de prevenção contra o novo Coronavírus, causador da Covid-19, que contêm máscaras descartáveis e álcool em gel para famílias carentes da zona rural.

Além dos servidores da Semarh, participaram das ações nesta semana, representantes da Defesa Civil Estadual, do Exército Brasileiro, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), das prefeituras locais, da Energisa e d Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM-TO).

As visitas nas propriedades da zona rural vão até o mês de agosto e as ações do projeto Foco no Fogo seguem obedecendo todos os protocolos de segurança e prevenção neste período de pandemia. Ainda serão atendidos os municípios de Pium, Itacajá, Goiatins, Filadélfia, Luzinópolis, Angico, Riachinho e Ananás.