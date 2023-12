Projeto de instrução de prevenção e combate a incêndio e pânico na Escola Militar Custódia da Silva Pedreira é apresentado ao deputado Antonio Andrade

O deputado federal, Antonio Andrade, esteve nesta sexta-feira, 15 de dezembro, na Escola Militar Custódia da Silva Pedreira, em Porto Nacional. Na oportunidade, foi apresentado ao parlamentar um projeto de instrução e demonstrativo de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio e pânico na instituição. O objetivo com a elaboração da proposta é que o treinamento seja implantado em todas as Escolas Tocantinenses.

Os idealizadores do projeto e responsáveis pela apresentação foram os estudantes Hítalo Ruan de Alencar Alves, Kamylla Dias Muniz, Otton Rafael Gonçalves Aires Costa, Yasmim Vida Rodrigues da Silva, Vanessa Messias Ribeiro, e Danyel Costa Souto, com o auxílio do professor Carlos André Martins da Mata.

O professor orientador do projeto, Carlos André, destacou que o projeto foi discutido após reuniões em que viram a necessidade de um preparo na escola e nas demais escolas do Tocantins em relação as problemáticas já mencionadas.

“O intuito é de proporcionar aos pais, estudantes e responsáveis da educação um envolvimento mais completo com essa parte de orientação do Corpo de Bombeiros, Brigada de Combate à Incêndio, Socorristas e outros órgãos afins”, para que tenham essa instrução uma vez por ano nas escolas em parceria com as diretorias de ensino, assim poderemos evitar tragédias como a que ocorreu na Boate Kiss”, finalizou.

Como autor do projeto de implantação do Colégio Militar Custódia da Silva Pedreira em Porto Nacional, Antonio Andrade enfatizou sua satisfação em colaborar para o êxito do projeto apresentado. “Me orgulho muito em seguir contribuindo para o desenvolvimento dessa instituição, irei defender essa importante demanda já na próxima sessão na Câmara dos Deputados, pois acredito nos benefícios que resultarão dessa iniciativa e reafirmo meu compromisso com a educação”, concluiu o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade