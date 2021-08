Projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc leva universo das Histórias em Quadrinhos aos alunos do Tocantins

Estudantes de escolas públicas irão aprender um pouco mais sobre o universo das Histórias em Quadrinhos (HQs) nesta sexta-feira, 20, durante live de lançamento do terceiro capítulo da revista Mugambi, do cartunista e quadrinista Geuvar Oliveira. O lançamento foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, cujos editais no Tocantins foram lançados via Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

A apresentação será mediada pelo professor Pablo Marquinho, e transmitida pela plataforma Google Meet, das 10 às 11 horas.

Geuvar Oliveira vai falar sobre a nova revista e aproveitar a oportunidade para revelar mais detalhes acerca do universo das HQs aos estudantes, explicando o processo de criação e formação das histórias, a criação de personagens e ainda a sua experiência no desenvolvimento do trabalho na GComics Editora. O cartunista também abrirá espaço para perguntas dos estudantes.

A organização das publicações de Geuvar Oliveira é da produtora cultural Antônia Iédes Mendes da Silva, que também é proponente do projeto patrocinado pelo Prêmio Emergência Cultural, via Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado do Tocantins, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, via Fundo Nacional de Cultura.

“Uma das marcas dos editais lançados pela Adetuc é a versatilidade cultural, atendendo às diversas linguagens artísticas tão bem representadas no Estado”, aponta o presidente da Pasta, Jairo Mariano, ressaltando o foco do quadrinista Geuvar Oliveira no público estudantil, em conformidade com uma das prioridades da gestão Mauro Carlesse que é a educação.

Mugambi

O primeiro volume foi lançado com recursos do próprio autor, teve todas as impressões vendidas e ganhou destaque no Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), em Belo Horizonte (MG), em 2015. O segundo volume, com recurso do edital Promic, foi publicado em 2016 e repetiu o sucesso.

Na terceira edição de Mugambi, Geuvar Oliveira narra a trajetória de um jovem vindo do futuro para realizar uma tarefa no presente: destruir um vírus mortal à humanidade. Segundo o autor, o protagonista é negro, o que é incomum no universo dos super-heróis, para trazer uma mensagem de empoderamento e ativismo.

Após o lançamento, a HQ poderá ser adquirida diretamente pela rede social @gcomicsEditora (Instagram) ou nas lojas especializadas em Palmas. Além disso, 15% dos exemplares serão destinados para bibliotecas públicas, com o objetivo de fomentar a literatura e cultura na juventude.