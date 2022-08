Previsão estendida aponta a permanência de clima quente e seco em Palmas

Por Assessoria

O mês de agosto, que é um dos períodos mais quentes do ano, está chegando ao fim, mas o clima quente e seco deve continuar nos próximos dias, sem possibilidade de chuvas para a Capital, conforme informa o boletim da Defesa Civil de Palmas, desta quinta-feira, 25. O órgão municipal alerta a população para a necessidade das boas práticas e cuidados com saúde e hidratação, para amenizar os impactos das altas temperaturas. Entre esta sexta, 26, e o próximo domingo, 28, os termômetros irão chegar aos 36 °C, com sensação térmica elevada em alguns períodos dos dias.

Os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) indicam que o dia nesta sexta, 26, começa com temperatura baixa, mas o clima quente deve aumentar ao longo do dia, junto com a baixa umidade do ar, que poderá variar de 19% a 45%. Já as pancadas de ventos irão alcançar mais de 30 km/h (E), o que amenizará o clima seco por alguns momentos.

Durante o sábado, 27, e domingo, 28, a alta temperatura segue firme, com os termômetros alcançando 36 °C de máxima e 22 °C de mínima. O Índice de Ultravioleta (UV) segue crítico também, alcançando a categoria oito, considerado muito alto, o que exige maiores cuidados com a exposição ao sol.