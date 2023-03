Presidente do TJTO conhece aplicativo Salve Mulher e SSP pede apoio para uso de ferramenta

Em visita à presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, na manhã desta terça-feira (7/3), o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, e comitiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) apresentaram o aplicativo Salve Mulher, ferramenta desenvolvida para dar mais agilidade às denúncias de crimes de violência doméstica e pedidos de medidas protetivas. Na oportunidade, o gestor da SSP solicitou apoio do Judiciário para que a ideia seja encampada e passe a ser usada pelos tocantinenses.

O secretário defendeu que o aplicativo evita o constrangimento da vítima ter que se deslocar até a delegacia para fazer a denúncia. Para acessar, basta baixar o aplicativo, que está disponível para o sistema operacional Android.

Além de informações sobre ciclos da violência, como e onde denunciar, por meio do aplicativo, as vítimas poderão fazer a denúncia e solicitar medidas protetivas. O preenchimento do formulário é feito em sete passos e, segundo Costa, está dentro dos padrões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A partir das denúncias, o secretário diz que é gerado um inquérito policial e o caso é encaminhado ao Poder Judiciário. A vítima poderá acompanhar o caso pelo próprio aplicativo.

Lançamento

Conforme informou o secretário, o lançamento do aplicativo está marcado para o próximo dia 14 de março. Ele ressaltou que a equipe da SSP está trabalhando na segurança das informações para proteger os dados e que ainda estão sendo feitos alguns ajustes na ferramenta, que começou a operar no Estado, em fase de teste, em novembro do ano passado por Araguaína.

Ao conhecer a ferramenta, a presidente do TJTO, que na ocasião estava acompanhada do juiz auxiliar da Presidência, Roniclay Alves, e da delegada Milena Lima, chefe da Divisão de Inteligência do Núcleo de Inteligência e Segurança do Tribunal, parabenizou à SSP pelo desenvolvimento do aplicativo e destacou a importância da ferramenta no combate à violência contra a mulher.

Acompanharam o secretário da SSP na visita o corregedor Wanderson Chaves, o delegado-geral da Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira, e a diretora de Polícia do Interior, Ana Carolina Coelho.