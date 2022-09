Presidente do Sindicato Rural de Xambioá, Luiz Maranhão declara apoio à reeleição do governador Wanderlei Barbosa

Por Assessoria

O presidente do Sindicato Rural de Xambioá, Luiz Maranhão, declarou nesta segunda-feira, 19, apoio à reeleição do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). A declaração foi feita por meio de vídeo, no qual ele pede também o apoio de todos os produtores rurais, para a continuidade da parceria com o Governo do Estado.

“Esperamos que os produtores rurais votem para ele, para que a gente continue a parceria do sindicato e de todos os produtores com o Governo do Tocantins. O governador já nos ajudava quando era deputado estadual, por meio de emendas parlamentares; e continua nos ajudando com ações para o nosso setor”, disse Maranhão, acrescentando que Wanderlei tem se mostrado um grande governador para o agronegócio.

Ao tomar conhecimento da declaração do líder de Xambioá, o chefe do Executivo estadual agradeceu e lembrou que isso aumenta ainda mais a responsabilidade de sua gestão, com os produtores rurais e com os tocantinenses em geral.

“Fico muito feliz com as palavras do amigo Luiz Maranhão, uma grande liderança da querida Xambioá. Nossa gratidão será demonstrada não apenas com palavras, mas com muito trabalho, para fortalecermos a nossa economia, em todas as suas vertentes, com um olhar especial para o agro, que é uma das principais vocações do nosso Estado”, destacou.