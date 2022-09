Presidente Bolsonaro, Dimas e Eduardo Gomes promovem mobilização no Bico do Papagaio nesta sexta-feira, 09

Por Assessoria

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) e o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), promovem, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas, uma grande mobilização política com uma motociata e atos políticos de campanha eleitoral.

A programação prevê a chegada do presidente em Imperatriz (MA), às 11 horas. Imediatamente após o desembarque, ele vai para o posto fiscal de São Miguel do Tocantins para começar uma grande motociata rumo a Axixá. Lá, estão previstos rápidos discursos e, depois, a comitiva parte para Araguatins, onde acontece um grande ato no Parque de Exposições da cidade.

“O governo federal é responsável por ações que beneficiaram muito a população do Bico do Papagaio. No momento mais difícil, trouxe o Auxílio Emergencial e, neste segundo momento, o Auxílio Brasília. Tenho certeza que juntos podemos fazer muitas parcerias em prol do Tocantins”, destacou Ronaldo Dimas.

Para o senador, presidente estadual do PL e líder do governo federal no Congresso Nacional, Eduardo Gomes, a vinda do presidente ao Tocantins mostra a importância que Bolsonaro dá ao Estado. “Ele sempre teve enorme carinho pelo Tocantins. Essa vinda é uma mostra concreta da parceria que Dimas e Bolsonaro podem fazer em prol do Estado. Tenho certeza absoluta que a vitória dos dois em outubro nos dará a chance de transformar o Tocantins por completo, colocando o nosso Estado em uma nova era”, salientou Eduardo Gomes.

Dezenas de aliados políticos vão participar das atividades.