Prefeitura de Paraíso do Tocantins continua com mesmo horário de atendimento

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins seguirá no início da gestão 2021-2024, os horários de funcionamento e atendimento ao público que já vinham sendo praticados na área administrativa. O Paço Municipal e demais secretarias municipais estarão abertas das 7h30 às 13h30, com exceção dos órgãos cuja finalidade exija atendimentos em horários diferenciados.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, dia 6, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Segundo a Secretária Ingrid Rebelo, a decisão visa manter o sistema de horários que vem funcionando de forma positiva. “Com essa opção, não traremos maiores alterações na rotina, que vem sendo utilizada há mais de dois anos. Além disso, continuaremos trabalhando em conformidade com horários praticados nos órgãos do governo do estado e outras prefeituras.

Secretarias e outros departamentos municipais funcionarão neste horário, com exceção das unidades e programas voltados à saúde e educação, atividades de programas sociais, além de serviços e reparos de infraestrutura.