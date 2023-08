Prefeitura de Palmas paga auxílio-alimentação para mais de 11 mil servidores

Com início do pagamento em janeiro deste ano, a Prefeitura de Palmas injetou na economia da Capital nesta quinta-feira, 10, R$ 5 milhões, que foram pagos para 11.160 servidores públicos da Gestão Municipal.

O benefício não contempla os servidores que estão de férias, licença, afastado ou faltoso, que podem não receber ou ter descontos. Os estagiários e bolsistas também não recebem o auxílio-alimentação, que é pago aos servidores públicos municipais.

O auxílio-alimentação foi anunciado pela prefeita Cinthia Ribeiro em outubro do ano passado, na comemoração do Dia do Servidor Público. O projeto de lei foi enviado à Câmara Municipal, sendo aprovado em dezembro, mesmo mês em que foi sancionado.

Caso o servidor tenha alguma dúvida sobre o pagamento do auxílio-alimentação pode entrar em contato com o setor de Recursos Humanos da pasta em que está lotado para que sejam adotadas as providências.

