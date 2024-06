Prefeitura de Palmas homologa resultado final do concurso público do Quadro Geral

A Prefeitura de Palmas, por meio do Decreto nº 2.521, de 7 de junho de 2024, homologou oficialmente o resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos de nível médio e superior do Quadro Geral do Poder Executivo do Município.

O resultado final inclui listas de aprovados, cadastro de reserva e classificados, que podem ser consultadas no Diário Oficial do Município de Palmas (DOM) de de 7 de Junho de 2024, edição Nº 3478.

Com a publicação os candidatos aprovados podem aguardar a convocação para posse e início de suas funções, que serão divulgadas em breve. A prefeita Cinthia Alves Caetano Ribeiro Mantoan, em sua rede social no X (Twitter), anunciou a homologação e comentou sobre o andamento dos demais concursos públicos do Município. “Acabo de homologar o resultado final do Concurso do Quadro Geral da Prefeitura de Palmas. Serão 169 vagas imediatas e já estamos prontos para convocar os aprovados. Finalizando também o concurso da Saúde e já trabalhamos para publicar o edital do concurso da Educação neste mês”.

A homologação é um passo crucial no processo seletivo, consolidando a validade do concurso e permitindo que os aprovados e classificados iniciem suas atividades conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos Servidores Públicos do Quadro-Geral e regulamentado pela a Lei Complementar n.º 008, de 16 de novembro de 1999 e Lei nº 1.441, de 12 de junho de 2006.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial da Prefeitura de Palmas ou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano.

O concurso do Quadro da Quadro Geral é de responsabilidade do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), sob orientação da Comissão Especial Organizadora dos Concursos Públicos do Município de Palmas e executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

O acompanhamento do cronograma do concurso é de responsabilidade do candidato e deve ser feito por meio do site www.copese.uft.edu.br.