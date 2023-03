Prefeitura de Palmas entrega Cartão do Estudante 2023 e lança projeto Colab

Plataforma tem objetivo de apoiar protagonismo e inclusão dos jovens

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, assinou na noite desta quinta-feira, 16, a autorização para concessão dos créditos do Programa Cartão do Estudante em solenidade realizada na grande praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Na mesma ocasião os alunos contemplados no programa realizaram a primeira recarga de 2023. Além de oficializar a retomada do Cartão neste ano, a prefeita, junto com a presidente da Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP), Martha Ramos, também anunciaram o Projeto Colab, uma plataforma de apoio ao protagonismo e inclusão jovem, que reúne todos os programas para a juventude.

Confira galeria de fotos

O evento foi o pontapé de um ano em que as políticas para a Juventude estão avançando bastante na gestão municipal. “Estas políticas precisam ser elaboradas com muita responsabilidade e construídas respeitando a diversidade e a pluralidade dos jovens”, afirmou a prefeita Cinthia Ribeiro. Ela lembrou que só o Cartão do Estudante absorve recursos na ordem de R$ 500 mil. O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Eduardo Mantoan e várias autoridades municipais.

A presidente Martha Ramos disse que o desejo da gestão é de ver o jovem palmense como protagonista. “Queremos cada vez mais que os jovens sejam líderes e assumam seu potencial, auxiliados por esses programas e projetos que vão dar condições para que eles se desenvolvam pessoal e profissionalmente”, comentou.

Na fila de recargas do Cartão do Estudante, a aluna de engenharia ambiental da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Amanda Justino, disse que isso permite que ela possa ir às aulas presencialmente e avaliou o benefício como muito importante. Opinião compartilhada pelo estudante de direito do Centro Universitário Católica do Tocantins (Unicatólica), Renato Neto.

A noite festiva contou com a presença de um grupo de cosplay de Palmas, muita música, nas vozes do DJ Remer, que cantou e dançou com seus bailarinos; da cantora Duda Ruas e do cantor Matheus Mancinne. Teve também apresentação de dança pela Cia Juvenil de Dança, da Escola de Tempo Integral Eurídice de Melo.

Durante a noite o público pode ter diversas experiências, com um espaço para fotos e filmes com câmera 360. Outra atração que chamou atenção das pessoas foi a batalha de rimas, protagonizada pelos MCs Guxxta, Ekko, Drey e Queiroz. Em comum, os jovens afirmam que o hip hop é uma salvação para o jovem periférico, pois dá a eles a possibilidade de ascensão e reconhecimento, além de afastá-los de maus caminhos.

Entre os benefícios anunciados estão mais uma etapa do Cartão do Estudante para o segundo semestre, o programa Qualifica Palmas, em parceria com o sistema S, que vai oferecer cursos e capacitações; o Programa Olé nas Drogas, Semana Municipal da Juventude, o Vem Enem e a Ação Jovem, dentre outros.