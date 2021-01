Prefeita de Gurupi recebe visita da equipe da Cooperativa Sicoob Tocantins

Na manhã desta quinta-feira (14), a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), recebeu em seu gabinete, o presidente da Cooperativa Sicoob Tocantins, Gilberto Moraes. Na ocasião, trataram sobre a possibilidade de futuras parcerias, além de reafirmar os compromissos já existentes.

Durante a visita a Prefeita Josi Nunes ressaltou a importância das parcerias e os contatos com as instituições financeiras. “Hoje tive o prazer de receber o grupo do Sicoob Tocantins, que já é parceiro da Prefeitura. Já existem algumas contas do município com a cooperativa em algumas áreas. E hoje a nossa conversa foi para ampliar esse trabalho e também a possibilidade de projetos que o município deseja realizar, em parceria com esta instituição, que já tem colaborado muito com o desenvolvimento de Gurupi”, disse.

O Presidente do Sicoob Tocantins, Gilberto Moraes, disse que pretende ampliar o relacionamento com a Prefeitura de Gurupi. “Queremos manter e ampliar esta parceria, para que possamos ter os depósitos do passo municipal, bem como da UnirG. Isso vai fortalecer ainda mais a agência do Sicoob aqui em Gurupi e sentimos a prefeita Josi Nunes bem sensível e aberta a esta parceria que com certeza tem tudo para dar certo”, afirmou.

Sobre as parcerias já existentes, o presidente relatou que a Prefeitura de Gurupi atualmente já possui algumas contas na Cooperativa, como por exemplo as dos Institutos de Assistência e de Previdência dos Servidores Municipais, o IPASGU e o GURUPIPREV, além de um convênio para que o Sicoob receba boletos dos tributos municipais, como IPTU, ITBI e ISS.

Também participaram da reunião a gerente da agência de Gurupi, Cristiane Barreira dos Reis; o conselheiro da Cooperativa Sicoob Tocantins, Divonio Cordeiro e o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes.