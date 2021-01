Prazo para solicitação de matrículas de alunos novatos na Rede Municipal de Ensino tem início nesta quarta, 13

A partir desta quarta-feira, 13, os pais e responsáveis por alunos que desejam pleitear vagas em uma das 76 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino poderão realizar o cadastro no Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SimPalmas) disponível aqui. O SimPalmas estará liberado para novos cadastros a partir do meio-dia. A solicitação deverá ser efetivada até o dia 15 de janeiro. Já a lista de classificação será divulgada no próximo dia 19 e o período de matrículas será de 19 a 22 de janeiro.

Para fazer o cadastro do aluno no sistema é necessário antes realizar o cadastramento do responsável pelo estudante. O cadastro é iniciado com o CPF do responsável, que pode ser qualquer pessoa que tenha a guarda legal do aluno (pai, mãe, avós, tios, etc).

O ingresso dos alunos na Rede Municipal de Ensino se dá conforme o número de vagas nas séries/ano de cada unidade educacional e obedece aos critérios especiais estabelecidos na Portaria Semed nº 0730. Já as matrículas dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem ser realizadas diretamente nas escolas que ofertarem esta modalidade.

Matrículas

Para efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer à unidade escolar com os documentos pessoais do aluno, comprovante de endereço, cartão do SUS, cartão de vacina atualizado, uma foto 3×4 e os comprovantes dos critérios marcados na solicitação de matrícula. A Semed pede aos pais que tenham atenção ao informar dados como data de nascimento e a série em que o aluno será matriculado, especialmente para a Educação Infantil.

Lembrando que prazo para efetivação das matrículas das transferências internas termina nesta quarta, 12. Os pais ou responsáveis podem consultar este link para saber se o aluno foi selecionado e, posteriormente, deverão procurar a unidade educacional para a confirmação da matrícula.

SimPalmas

A renovação e efetivação de novas matrículas nas escolas municipais seguem as diretrizes do SimPalmas. Por meio da plataforma, os interessados em pleitear uma vaga em uma das 76 unidades educacionais da rede podem fazer o cadastro, saber a disponibilidade de vagas por unidade de ensino e a classificação do aluno na lista de espera.

Para esclarecimento de dúvidas os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Educação (Semed) por meio do telefone 3212-7510.