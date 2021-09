PPA 2022-2025: Câmara Técnica discute ‘Inclusão de Direitos’ nessa quinta, 16

A gestão municipal realiza nessa quinta-feira, 16, a segunda reunião da Câmara Técnica de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, tendo como tema ‘Inclusão de Direitos’. Foram convidados para a reunião membros dos conselhos municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente. O encontro também contará com a presença dos servidores públicos das Secretarias Municipais de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento Econômico e Emprego e do Desenvolvimento Rural.

Em razão da pandemia da Covid-19, a reunião será feita no formato on-line, às 14h30, por videoconferência. O superintendente de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano, José Augusto Rodrigues Santos Júnior, explicou que as câmaras técnicas são oportunidades de debater pontos centrais envolvendo servidores públicos de secretarias diferentes e representantes da sociedade, garantindo que as políticas públicas em processo de elaboração para o PPA 2022-2025 alcancem todo o município e sejam efetivas.

PPA 2022-2025: reuniões das câmaras técnicas

16 de setembro – Inclusão de Direitos

22 de setembro – Social

24 de setembro – Mobilidade

27 de setembro – Cultura e Turismo

28 de setembro – Meio Ambiente

30 de setembro – Econômico