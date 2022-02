Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Nesta sexta-feira, 18, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional estará vacinando, contra a Covid-19, expositores e frequentadores da Feira da Mulher Empreendedora, que funciona no centro de comercialização da antiga rodoviária. Serão disponibilizados imunizantes para crianças e adultos que estejam aptos a receberem a vacina, em qualquer etapa, a partir das 16h, com encerramento previsto para às 18h.

Porto Nacional atinge 85% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, o equivalente a 45.848 pessoas. Em relação à segunda dose 68.64% da população – 36.594 pessoas – completou o ciclo vacinal com a D2 ou a dose única do imunizante e 7.922 pessoas receberam a dose adicional/reforço, totalizando 90.364 doses aplicadas. Desde o início da campanha de vacinação, o município recebeu 103.444 doses de vacinas.

A secretária municipal de saúde, Lorena Martins, destacou que “todos os que ainda não se vacinaram contra a Covid-19, ou estão com alguma dose em atraso, devem aproveitar a oportunidade para se imunizar. Nossa ideia com essa ação, é facilitar o acesso à imunização pela população, e desse modo diminuir ainda mais o avanço no número de casos da doença no município”, pontuou.

Para tomar a vacina é necessário apresentar qualquer documento pessoal, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. No caso das crianças, as mesmas devem estar acompanhadas por um dos genitores ou responsáveis, munidos do cartão de vacina, CPF e Cartão do SUS.