Porto Nacional amplia vacinação da Covid-19 para pessoas de 33 anos sem comorbidades

A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Nacional inicia nesta sexta-feira, 06, a imunização contra a Covid-19 em pessoas com idades acima de 33, sem comorbidades. A expectativa é de que 1.260 pessoas no município recebam a primeira dose da vacina. A vacinação acontece no Centro de Convenções Comandante Vicentão em dois turnos, sendo das 08 às 12 horas, para as pessoas de 34 anos e das 13 às 16h30 para as pessoas de 33 anos.

Para os que desejam se vacinar, basta comparecer ao local de vacinação munidos de documentos pessoais com foto (RG, CPF), Cartão de Vacina e a cópia do Comprovante de Residência.

Porto Nacional já vacinou desde o dia 21 de janeiro deste 25.412 com a primeira dose de imunizante. Desses, 7.216 já receberam a segunda dose. Ao todo, foram 32.728 doses administradas em todo o município.

Vacinação em Luzimangues

No Distrito de Luzimangues, a Secretaria Municipal de Saúde está vacinando pessoas a partir de 36 anos sem comorbidades, por meio de agendamento. somente nesta quinta-feira, 05, foram vacinadas 115 pessoas com a primeira dose da vacina e 65 pessoas com a segunda dose.

A vacinação no distrito acontece na Igreja Ministério Acácia na TO-080, próximo à Feira Coberta.