Polícia Militar realiza policiamento estratégico em locais que realizarão a Romaria do Senhor do Bonfim

As festividades religiosas da Romaria do Senhor do Bonfim ocorrem anualmente no mês de agosto nas cidades de Tabocão, Araguacema e Natividade, reunindo devotos de várias partes do Estado. Este ano, a Polícia Militar do Tocantins desenvolverá, a partir desta sexta-feira, 6, a operação Romaria do Senhor do Bonfim/2021. A finalidade é inibir e coibir crimes, atos infracionais e práticas de desrespeito às normas e aos decretos de restrições em virtude da pandemia da covid-19.

A romaria é uma das grandes manifestações culturais do Estado e todos os anos concentra milhares de pessoas. Este ano, devido à pandemia da covid-19, decretos municipais e estaduais preconizam que aglomerações sejam evitadas.

No município de Araguacema, o decreto será reeditado, determinando medidas de prevenção no povoado Senhor do Bonfim e a tradicional romaria será cancelada, assim como a entrada de romeiros oriundos de outros municípios estará proibida.

Dentre as ações desenvolvidas, a Polícia Militar realiza policiamento de caráter preventivo, ostensivo, educativo e/ou repressivo, a fim garantir a segurança dos devotos e frequentadores das festividades religiosas da romaria do Senhor do Bonfim, bem como evitar possíveis aglomerações de pessoas que estejam em total desrespeito às normas/decretos restritivos.

A operação será desencadeada na cidade de Tabocão, localidade com público estimado de 2 mil pessoas/dia, entre 6 e 15 de agosto. Em Araguacema, apesar de não possuir evento oficial, do dia 6 a 17; e em Natividade, com previsão de público de 10 mil pessoas/dia, do dia 6 a 17 de agosto.

Todo efetivo apto e disponível do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 8º BPM e da 2ª Companhia Independente da PM, com apoio operacional do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), estará empenhado nesta operação.