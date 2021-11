PM disponibiliza link para candidatos do concurso público em andamento preencherem Formulário de Investigação Social

A Polícia Militar do Tocantins, por meio da Comissão do Concurso Público, disponibiliza nesta sexta-feira, 19, às 12h, o link de acesso para o preenchimento do Formulário de Investigação Social, o qual deverá ser preenchido conforme instruções previstas no próprio formulário. Para esta etapa do certame estão convocados os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica, conforme já publicado no edital nº 12, de 5 de novembro de 2021, do concurso público para o ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM).

O presidente da Comissão do Concurso, coronel PM Marizon Mendes Marques, destaca que esta é a primeira vez que os candidatos realizarão esta fase do certame de forma completamente virtual, preenchendo o formulário e anexando os documentos necessários, para que a Agência Central de Inteligência (ACI) da Polícia Militar do Tocantins, realize a análise e investigação dos dados inseridos.

Nossa equipe da Assessoria Técnica de Informática e Telecomunicações da PMTO construiu esta plataforma para facilitar o acesso dos candidatos ao formulário, que antes era preenchido em papel e entregue nas unidades, além de possibilitar a construção de um banco de dados atualizado dos candidatos e futuros soldados. “As informações inseridas e devidamente comprovadas poderão ser utilizadas posteriormente na instituição, das diversas formas e por várias seções, incluindo a Diretoria de Gestão Pessoal, o que vai gerar uma economia de tempo e eficácia das informações”, explicou coronel Marques.

A Polícia Militar esclarece que as fases de responsabilidade da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) foram encerradas, e as próximas fases do concurso público serão de responsabilidade da PMTO. Portanto os candidatos deverão acompanhar apenas o site da PM no endereço eletrônico https://www.to.gov.br/pm/ na aba “concursos”, na página principal, para obter informações sobre as próximas etapas do certame.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato através do e-mail: duvidasconcursopmto2020@gmail.com

O Concurso

O concurso público do quadro de praças da PM teve inicialmente 42.223 mil candidatos inscritos, e aproximadamente 28 mil realizaram a primeira etapa. É composto por cinco etapas: prova objetiva com redação, teste de capacidade física (TAF), avaliação psicológica, além da prova prática instrumental para o Quadro de Praças Especiais (QPE), e por fim, as duas etapas que ainda serão realizadas: avaliação médica e odontológica e investigação social e vida pregressa. Todas de caráter eliminatório.

Acompanhe em nosso site e redes sociais as divulgações oficiais sobre o Concurso da PMTO.