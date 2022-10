“Planejar para realizar”, define governador Wanderlei em pronunciamento aos 34 anos do Tocantins

Por Ascom

Em comemoração aos 34 anos de emancipação política do Tocantins, celebrado nesta quarta-feira, 5, o governador reeleito Wanderlei Barbosa se pronunciou oficialmente. No discurso, o primeiro tocantinense, filho legítimo da terra, eleito chefe do executivo no Estado, cita que o “Planejamento” será o ponto de partida para as próximas ações do Governo. “Precisamos ir além, por isso, estamos trabalhando e planejando para crescer do jeito certo”, define o líder do executivo estadual.

Wanderlei Barbosa que, desde novembro de 2021, está à frente do Palácio Araguaia, ressalta, no pronunciamento, que há muito por fazer. “As demandas são urgentes e, em quase um ano, já podemos ver os primeiros resultados: com o plano de recuperação da malha viária, as obras no HGP [Hospital Geral de Palmas] e do Hospital de Araguaína, reforma e ampliação de escolas, o resgate dos compromissos com o servidor, entre outros”, afirma.

Saúde

O Governador enfatiza, ainda, que investirá muito mais em saúde. Seu objetivo é concluir as obras de ampliação do Hospital Geral de Palmas (HGP), estruturar e equipar o Hospital Regional de Gurupi e finalizar as obras do Hospital de Araguaína. “Planejar para concluir a ampliação do HGP, que vai duplicar sua capacidade de atendimento em UTI; planejar para finalizar o Hospital de Araguaína até o final do ano que vem e fazer as licitações necessárias para o Hospital de Gurupi”, reforça o governador Wanderlei Barbosa.

Educação

Como prioridade, ele cita a educação, projetando a revitalização da infraestrutura escolar nas unidades estaduais, além da construção de novas escolas, e a realização de concurso para diversas áreas. “Planejar para revitalizar e construir as escolas que são necessárias na sua cidade, porque educação, para mim, é prioridade sempre”, reforça Wanderlei Barbosa. Falando direto com seu eleitorado, o Governador destaca, ainda, a realização de concursos nas áreas de educação, saúde e segurança já a partir do próximo ano.

Infraestrutura

No que abrange a infraestrutura do Estado, Wanderlei Barbosa reforça a recuperação da malha viária estadual, duplicando ou implantando uma terceira pista nas rodovias que necessitam. Desta forma, o Governador pretende atrair novos investidores, fundamentais para gerar empregos e movimentar a economia, “mas sem aumentar a carga tributária”, enfatiza.

“Neste pós-pandemia de tantos desafios, o Tocantins vive um momento único de trabalho e superação. É planejando, trabalhando e, principalmente, ouvindo os anseios da comunidade que nós comemoramos os 34 anos do Tocantins”, finaliza o Gestor.

