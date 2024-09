Pesquisa VOPE confirma acirramento da disputa em Porto Nacional com empate técnico entre Ronivon Maciel e Toinho Andrade

O Instituto VOPE divulgou nesta quinta-feira, 5, um levantamento de intenções de voto mostrando como está a corrida para a prefeitura de Porto Nacional nas eleições municipais em 2024.

Segundo a pesquisa, o atual prefeito e candidato a reeleição, Ronivon Maciel (União Brasil) aparece com 45%, enquanto Toinho Andrade (Republicanos) aparece com 44%, em empate técnico. Nelcir Formehl vem na sequência com 3%, e Álvaro da A7 aparece com 1%, indecisos somam 5%, e brancos e nulos 2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 02 e 04 de setembro de 2024, e ouviu 770 eleitores, sendo registrada na Justiça Eleitoral sob o número TSE-TO 03061/2024. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Em relação à pesquisa do Instituto VOPE feita em julho, a de agora mostra que Andrade cresceu 6 pontos percentuais. “Jogando em casa” o deputado que é portuense tem mostrado sua força entre o eleitorado da cidade. Os números revelam a virada que tem sido constatada nas últimas semanas apontando o crescimento do candidato.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade