Parceiro do IFTO, Tiago Dimas se compromete em seguir ajudando a educação do Tocantins

Por Assessoria

Durante agenda em Araguatins, o deputado federal Tiago Dimas (Podemos) se comprometeu em, num novo mandato, seguir ajudando a educação do Estado em todos os níveis. “A educação é o ativo fundamental para o desenvolvimento e para criar oportunidades de trabalho, renda e ter uma sociedade melhor. Serei sempre um parceiro da educação, pois entendo que ela é o principal instrumento de transformação”, destacou o deputado.

Ao falar de suas ações em prol da área, o deputado lembrou que é um parceiro do IFTO (Instituto Federal do Tocantins) e divulgou um vídeo contando parte do apoio ao instituto. Via emenda parlamentar, o deputado destinou R$ 784 mil para que o IFTO estruturasse o curso de Medicina-Veterinária na região, inclusive com construção de laboratório.

“É muito gratificante ajudar uma instituição tão relevante quanto o IFTO mandando emendas para que pudessem ser transformadas, como no laboratório essencial para o campus Araguatins ter o tão sonhado curso de Medicina-Veterinária. O curso vai dar uma nova perspectiva aos nossos jovens, possibilitando o ingresso, uma carreira no meio do agronegócio tão forte, tão presente na economia de todo o nosso Estado e também do Bico do Papagaio. Podem ter certeza que seguiremos com esse propósito, buscando fortalecer cada vez mais esse tipo de iniciativa”, garantiu o deputado.

Além desse recurso, o deputado destinou R$ 500 mil para o IFTO adquirir equipamentos para equipar laboratórios de todos os campi e há outros R$ 800 mil que estão em gestão junto ao governo federal para serem enviados ao instituto.

Veja o vídeo do IFTO aqui: https://www.instagram.com/p/Cihxsz3uF6x/?hl=pt