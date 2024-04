Novos locais de votação são criados em Palmas

Eleitores palmenses vão ter novos pontos de votação nas próximas Eleições Municipais que acontecem em outubro. Ao todo, foram criados 17 novos locais de votação do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), localizadas em setores estratégicos da capital, Palmas, foram criadas pela 29ª Zona Eleitoral para atender a população das regiões com maior densidade de eleitores.

Confira os locais onde as novas seções foram abertas:

– Instituto Presbiteriano Educacional e Social (Ipes), na quadra 706 Sul;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Irmã Maria Custódia de Jesus, no Aureny II;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sítio do Pica-Pau Amarelo, no Aureny IIII;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Fontes do Saber, no Taquari;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vitória-Régia, na Capadócia;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sonho de Criança, na Morada do Sol;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sementinhas do Saber, em Santa Fé;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Cantinho da Alegria, no Santa Bárbara;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ciranda Cirandinha, na 307 norte;

– Universidade Federal do Tocantins (UFT);

– Universidade Estadual do Tocantins (Unitins);

– ITPAC, na 701 Sul;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mundo Feliz, na 1104 Sul;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Matheus Henrique de Castro, na 1105 Sul;

– Unopar, na 202 Sul;

– Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sementes do Amanhã, na 504 Norte;

– Sesc, na 502 Norte.

Acessibilidade, mobilidade e conforto

Esta medida da Justiça Eleitoral é uma preparação para as Eleições Municipais. Ela visa proporcionar maior acessibilidade, mobilidade e inclusão aos eleitores das diversas regiões de Palmas, distribuindo de forma mais eficiente o eleitorado de Palmas.

As novas seções de votação do TRE-TO são destinadas aos novos eleitores cadastrados, moradores da região. Mas, aqueles que desejarem, podem solicitar a transferência para algum dos pontos de votação.

Eleitorado de Palmas

Palmas atualmente possui 205.196 mil eleitores. O cadastro eleitoral fecha no dia 8 de maio, com isso, o TRE-TO intensifica e amplia ações que alcancem o maior número de eleitores, tanto para realizar a emissão do 1º título de eleitor (alistamento), como para regularizar as pendências com a Justiça Eleitoral, garantindo desta forma, sua participação nas eleições.

Objetivo Estratégico:

1- Aprimorar mecanismos de atendimento ao cidadão.

Rozeane Feitosa (Ascom/TRE-TO)