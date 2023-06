Naturatins mantém série de diálogos com as comunidades do Jalapão sobre a Política do Capim-Dourado e Buriti

Para levar orientações sobre a Política Estadual do Capim-Dourado e do Buriti e as técnicas de prevenção aos incêndios florestais, por meio do Manejo Integrado do Fogo (MIF), o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) promove uma série de diálogo com as comunidades da região do Jalapão. Nesta quinta-feira, 15, a equipe do Instituto se reúne com a comunidade de Ponte Alta do Tocantins, na Câmara Municipal. Na sexta-feira, 16, estará no Centro de Convenções de São Félix e no sábado, 17, na cidade de Mateiros, na Comunidade Fazenda Nova. Nesta quarta-feira, 14, a ação foi realizada em Novo Acordo.

Promovida pela equipe da gerência de Suporte ao Desenvolvimento Socioeconômico, em conjunto com a supervisão da Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão, a ação é direcionada a brigadistas municipais e comunidades envolvidas na cadeia produtiva do capim-dourado e do buriti.

De acordo com a gerente de Suporte ao Desenvolvimento Socioeconômico do Naturatins, Vanessa Braz, os encontros visam ao comprimento da Lei n° 3.594/2019, que determina a realização de orientações de caráter preventivo e informativo, com foco na divulgação do conteúdo desta Lei e sua Instrução Normativa a artesãos, extrativistas pertencentes a associações, agricultores familiares e/ou proprietários rurais, além de dispor informações inerentes às técnicas de manejo sustentável do capim-dourado e do buriti.

Vanessa Braz destacou a importância de levar esses conhecimentos às comunidades envolvidas nesta cadeia produtiva. “Quanto mais esse público conhecer tanto os seus direitos quanto os seus deveres, menos infrações ambientais envolvendo essas espécies serão cometidas”, esclareceu.

Quanto aos diálogos sobre as técnicas de prevenção aos incêndios florestais, a supervisora da APA do Jalapão, Rejane Nunes, informou que a equipe da APA promove esses encontros com as comunidades rurais para incentivar e orientar sobre práticas sustentáveis. Ela destacou que, em relação ao manejo do fogo, é fundamental que a comunidade conheça as técnicas do Manejo Integrado do Fogo (MIF), de forma a prevenir e combater os incêndios florestais na região.

Instrução Normativa

Vanessa Braz reforçou ainda que, neste mês de junho, será republicada a Instrução Normativa Naturatins n° 03/2023, com a inserção dos procedimentos para revalidação anual da licença da coleta, manejo e transporte do capim-dourado e do buriti. Ela informou que as orientações acerca dessa normativa já estão sendo realizadas com municípios e comunidades.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate