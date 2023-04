Naturatins apresenta ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no Jalapão

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto) recebem nesta quinta-feira, 13, às 9 horas, na sede da autarquia, representantes da organização não governamental WWF-Brasil para apresentação conjunta de ações estratégicas de prevenção e combate aos incêndios florestais no Jalapão.

Com foco na política de Manejo Integrado do Fogo (MIF), o encontro é voltado para gestores e comunidades tradicionais da região. Dessa forma, no sábado, 15, haverá no período da manhã reunião comunitária de planejamento MIF na comunidade Galheiros e, à tarde, na comunidade Carrapato. No domingo, 16, ocorre uma atividade de campo, com visita à área manejada e realização de queima prescrita, que será definida em conformidade com a condição climática.

De acordo com o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Naturatins, Warley Rodrigues, esse encontro é a consolidação de um trabalho desenvolvido há mais de um ano pelo Naturatins, em parceria com a WWF-Brasil e o Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo (CeMAF) da Universidade Federal do Tocantins (UFT). “O material contendo o planejamento de ações contra incêndios florestais, por meio dos protocolos do MIF, foi finalizado e será apresentado para comunidades da região do Jalapão”, explicou.

O diretor Warley Rodrigues destacou, ainda, que essa ação de prevenção e combate a queimadas ilegais reforça o compromisso do Governo do Tocantins, por meio do Naturatins, com a política de preservação e conservação da biodiversidade do Estado. “Nosso foco é buscar estratégias que estejam alinhadas às práticas de uso controlado dos nossos recursos naturais”, finalizou.

O que é o MIF

O Manejo Integrado do Fogo (MIF) é uma abordagem que trata das questões relacionadas ao fogo prejudicial e ao fogo benéfico dentro do contexto do ambiente natural e dos sistemas socioeconômicos nos quais eles ocorrem. O MIF oferece uma estrutura que permite considerar a ecologia, múltiplos objetivos de manejo da terra e abordagens tecnológicas para manejar o fogo visando equilibrar os riscos de incêndios prejudiciais com os benefícios ecológicos e econômicos que o fogo fornece num determinado contexto.

WWF-Brasil

Com atuação no Brasil há 25 anos, a WWF-Brasil é uma organização não governamental brasileira dedicada à conservação da natureza com os objetivos de harmonizar a atividade humana com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações.

CeMAF

O Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo (CeMAF) é um espaço dentro da Universidade Federal do Tocantins, destinado ao desenvolvimento de ações de pesquisa, ensino e extensão que contribuem para um desenvolvimento sustentável.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate