Município participa de abertura da Campanha da Fraternidade 2023 na Câmara

A Campanha da Fraternidade 2023, mobilização encabeçada pela Igreja Católica através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e cuja temática é ‘Fraternidade e fome’ e o lema ‘Dai-lhes vós mesmos de comer’, teve lançamento oficial nesta quarta-feira, 15, em sessão solene na Câmara Municipal de Palmas. A Prefeitura da Capital esteve representada pela secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Adriana Aguiar, e pelo secretário Fabrício Viana e secretário-executivo, Fábio Ribeiro, ambos da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.

A solenidade contou com expressiva participação de lideranças religiosas, e teve quórum amplo dos vereadores. O arcebispo de Palmas, Dom Pedro Guimarães, apresentou os objetivos e as referências temáticas da campanha este ano, e fez questão de enfatizar que o lançamento na Câmara é marco para o envolvimento dos representantes públicos. “Todos os anos nesta casa é lançada a campanha, e este é um momento muito especial, que representa a necessidade de envolvimento de todos. Já são 59 anos completos da campanha, e este ano, o tema está ligado às palavras do Cristo, inspirado no tema da multiplicação dos pães”, destacou. Conforme o religioso, o “objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome”.

Falando em nome da prefeita Cinthia Ribeiro, a secretária de Desenvolvimento Social, Adriana Aguiar, falou das políticas públicas que são desenvolvidas no Município dentro do Programa CadÚnico, nas sete unidades dos Centros de Referências de Assistência Social (Cras), e sobre as ações emergenciais que buscam atuar diretamente no combate à fome. “A campanha da fraternidade nos faz pensar também no empenho que cada um pode ter no desenvolvimento de ações em suas próprias localidades. A iniciativa louvável da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos remete a essas reflexões e engajamento da comunidade em ações solidárias. E, enquanto poder público, a Prefeitura de Palmas apoia o fomento dessas ações considerando que a arrecadação compõe o Fundo Nacional de Solidariedade e os Fundos Diocesanos de Solidariedade; 60% dos recursos são destinados ao apoio de projetos sociais da própria comunidade diocesana”, destacou a secretária.

Campanha

Pela terceira vez a fome é tratada pela Igreja no Brasil, na Campanha da Fraternidade. A primeira foi em 1975, com o tema ‘Fraternidade é repartir’ e o lema Repartir o pão’, no clima do Ano Eucarístico que precedeu o Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, que trazia o mesmo tema e lema e desejava intensificar a vivência da Eucaristia em todo povo. A segunda foi em 1985, outro Ano Eucarístico, desta vez em preparação para o Congresso Eucarístico de Aparecida, com o lema ‘Pão para quem tem fome’.