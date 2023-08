Morada do Sol II recebe mobilização para VI Conferência Municipal de Cultura nesta sexta-feira, 11

Na próxima sexta-feira, 11, será a vez dos artistas, fazedores de cultura e comunidade de Taquaralto e região participarem da mobilização para a VI Conferência Municipal de Cultura, que será realizada nos dias 25 e 26 de agosto. A reunião acontece às 19 horas, na Pracinha da Cultura (antigo CEU), no setor Morada do Sol II.

A mobilização tem a finalidade de articular a participação de representantes de todas as regiões da cidade na VI Conferência Municipal de Cultural. “Na ocasião serão apresentadas os temas e objetivos que irão nortear a Conferência Municipal e a importância de termos o maior número de participantes possíveis para podermos levar delegados para a Conferência Nacional”, explica o secretário executivo da FCP e coordenador da Comissão Organizadora da Conferência, Nélio Lopes.

Conferência Municipal de Cultura

A Conferência Municipal de Cultura é um espaço de participação social, na qual ocorre articulação entre a gestão municipal, a comunidade, sociedade civil organizada, artistas e fazedores de cultura para analisar a conjuntura da área cultural e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas. Na etapa municipal são eleitos os delegados e as propostas para a Conferência estadual, que por sua vez escolhe os representantes para a Conferência Nacional, que neste ano resultará na elaboração do Plano Nacional de Cultura.

Dentre as finalidades da Conferência Municipal está a promoção do debate sobre as políticas culturais com ampla participação da sociedade, no intuito de fortalecimento da democracia e a garantia dos direitos culturais em todos os âmbitos, de forma transversal com todas as políticas públicas sociais e econômicas do Brasil.

Na etapa municipal são eleitos os delegados e as propostas para a Conferência estadual, ocasião em que são escolhidos os representantes para a Nacional.

Confira a agenda de mobilização

• Pracinha da Cultura (antigo CEU) – Morada do Sol II – 11/08 às 19 horas

• Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Aureny III 16/08 às 19 horas

• Ponto de Cultura Artefato – Arno 33 (307 Norte) – 18/08 às 19 horas