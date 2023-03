Missão do Banco Mundial realiza alinhamento financeiro com o Estado

O Progestão Tocantins, Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Tocantins, está sendo finalizado para assinatura de contrato de financiamento com o Banco Mundial. O projeto recebeu na última terça-feira, 28 de fevereiro, o especialista sênior em Gestão Financeira do Banco Mundial, Leonardo Nascimento.

Nesta missão, Leonardo Nascimento esteve em Palmas para alinhar a Gestão Financeira do Projeto com as equipes do Governo do Estado e explicou a importância dessa ação “o Banco Mundial trabalha com os projetos de financiamento e para cada projeto é necessário avaliar alguns arranjos. Dentre eles nós temos o gerenciamento financeiro, que envolve toda parte de auditoria interna, auditoria externa, controles internos, orçamento, contabilidade, sistemas de informações financeiras e relatórios. Essa missão é justamente para acompanhar todos esses pontos, verificar os pontos fortes do Estado e quais aprimoramentos são necessários”.

Desta Missão participaram colaboradores da SEPLAN, SEFAZ, CGE, TCE e ATI, para em conjunto com o especialista do Banco Mundial fazerem um alinhamento dos arranjos institucionais, sistemas de controles, auditorias e fluxos dos fundos e desembolsos do projeto.

O Secretário do Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva de Moura, voltou a enfatizar a importância do legado que o Banco Mundial tem deixado no Estado, com os projetos que já foram financiados e executados aqui e acrescentou “essa é mais uma oportunidade do Estado realizar uma ação que vai gerar bons frutos, agora na área de gestão .”

José Humberto Pereira Muniz Filho, secretário-chefe da Controladotia Geral do Estado do Tocantins, esteve presente na reunião, juntamente com Sergislei Silva de Moura e confirmou a participação ativa da CGE em todo o processo deste novo Projeto.

