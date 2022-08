Milhares de pessoas participam do lançamento da candidatura de Toinho Andrade em Porto Nacional

Por Assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa, Toinho Andrade (Republicanos), definiu como “um dia histórico” em sua vida o lançamento oficial de sua candidatura a deputado federal, na noite desta segunda-feira, 22, em Porto Nacional, sua cidade natal.

“Hoje é um dia histórico na minha vida. E vocês podem ter certeza que estou com a minha consciência tranquila pelo que já fiz por Porto Nacional, o que me credencia a colocar meu nome à disposição de vocês, pois como deputado federal posso fazer muito por Porto e pelo Tocantins”, disse.

Em seu discurso, o parlamentar defendeu, por exemplo, a construção de um novo hospital na cidade, que é responsável pela saúde dos moradores de pelo menos 30 municípios da região; a conclusão das obras da ponte sobre o rio Tocantins e a geração de emprego e renda para os portuenses.

Majoritária

O evento de lançamento da candidatura de Toinho contou com a participação do governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), do vice, Laurez Moreira (PDT) e da candidata a senadora, deputada federal Professora Dorinha (UB).

Em seus discursos, todos exaltaram o nome do presidente do Legislativo estadual para a Câmara dos Deputados. “Aqui tem amigos seus de várias cidades, Toinho. Eles estão para dizerem que o querem na Câmara dos Deputados, pois sabem que você vai trazer muitos recursos, para todas as áreas, e de todas as regiões do nosso Estado”, disse Dorinha.

Já Wanderlei lembrou da luta de Toinho pela implantação, permanente, de dez leitos de UTI na cidade, a federalização da TO-070, de Porto a Silvanópolis e pela duplicação da TO-050, entre Porto e Palmas. “Por tudo isso, Toinho, conte comigo nesta caminhada. Você não é apenas um amigo, é um irmão que a vida me deu”, declarou o chefe do Executivo tocantinense.

Prefeitos

O encontro reuniu também vários prefeitos da região. Entre eles Heno Rodrigues (PTB), de Formoso do Araguaia, que reafirmou sua confiança no nome de Toinho. “Venho aqui reforçar o nosso apoio à sua candidatura, pois o senhor é um homem público em quem podemos confiar. O Tocantins precisa de um homem como o senhor nos representando em Brasília”.

Apoiadores

Toinho conseguiu reunir também Deputados estaduais – entre eles Cleiton Cardoso ( Agir), Valdemar Júnior (Republicanos) e Vanda Monteiro (UB) – candidatos a deputado estadual, dezenas de vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, secretários municipais e lideranças de vários municípios de todas as regiões do Estado.