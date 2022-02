‘Melhores do Ano’ vai premiar destaques do movimento junino do Tocantins

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

24/02/2022 – Publicado às 01:03

Com a finalidade de reunir e premiar os melhores talentos juninos e artísticos do Tocantins acontece nessa sexta-feira, 25, às 20 horas, no clube da Assemp, a 9ª edição do prêmio ‘Melhores do Ano’, que vai reconhecer aqueles que se destacaram nas arenas e bastidores da temporada junina de 2021: 29º Arraiá da Capital e Concurso Estadual. O evento conta com apoio da Fundação Cultural de Palmas (FCP), por meio do edital da Lei Aldir Blanc Prêmio Palmas de Emergência Cultural 2021.

A celebração vai premiar com troféu os melhores nas categorias: Temática; Figurino; Coreografia; Dançarino (a) Revelação; Repertório; Maquiagem; Presidente; Noiva; Noivo; Rei; Rainha; Cangaceiro; Cangaceira e Rainha da Diversidade de 2021.

De acordo com a organização do evento, para a escolha dos premiados foi realizada votação entre os quadrilheiros de todas as juninas ativas, filiadas à Federação de quadrilhas Juninas do Tocantins (Fequajuto), que escolheram os três melhores de cada categoria. Estes concorreram em votação aberta ao público, por meio de aplicativo digital, que definiu os vencedores.

“Estamos muito felizes em retornar com Projeto ‘Melhores do Ano Junino do Tocantins’, novamente iremos premiar os melhores trabalhos segundo a visão do próprio quadrilheiro. Nos últimos dois anos em virtude da pandemia realizamos uma temporada junina diferente, que exigiu mais criatividade das produções Juninas, que nos surpreenderam com excelentes espetáculos. Assim nosso objetivo é valorizar quem participa do movimento junino, todos os que se doam por amor ao São João lutando pelos títulos e pelo reconhecimento”, afirma o produtor do projeto Whallas Furtado.

“O prêmio ajuda a fomentar, apoiar, estimular o crescimento do movimento junino, que evolui hoje para uma cadeia econômica, envolvendo coreógrafos, artistas plásticos, dançarinos, músicos, artesãos”, destacou o presidente da Fequajuto, Filemon Pinheiro.

Cerimônia

A cerimônia de premiação contará com shows de Nadyana Oliveira, Karollina Cerrado e Renata Alves, cantoras que tradicionalmente embalam as noites de São João a cada ano, interpretando as músicas das quadrilhas juninas do Tocantins e do Brasil.

O evento será no formato hibrido e transmitido pelo canal no Youtube ‘Arraiá em Casa’ e presencialmente para cem convidados, com uso obrigatório de máscaras e apresentação do cartão de vacina atualizado na entrada do evento.

O projeto é uma realização da WF Produções contemplado pelo Prêmio Palmas de Emergência Cultural Prefeitura Municipal de Palmas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura e tem parceria Federação de Quadrilhas Juninas do Estado do Tocantins.