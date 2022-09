Mantoan defenderá advocacia tocantinense na Assembleia Legislativa

Por Assessoria

O advogado e candidato a deputado estadual, Eduardo Mantoan (PSDB), pretende usar sua vasta experiência em grandes escritórios, em órgãos públicos e no assessoramento político para defender a advocacia na assembleia.

“Irei atuar para a implantação da advocacia dativa nas localidades onde não houver defensor público, criando assim, oportunidades para os jovens advogados”.

Além disso, o candidato se compromete a levar adiante as demandas legislativas. “Serei vigilante com as pautas que envolvam a defesa das prerrogativas. Nós vamos propor um piso salarial aos advogados que exerçam assessoria em órgãos públicos estaduais e municipais”.

Mantoan também irá ser o porta-voz da profissão, propondo e destinando emendas para aumentar a oferta de cursos de pós-graduação e requalificação em parceria com a OAB-TO. “Tudo o que é de interesse da advocacia, será de interesse do meu mandato, que terá um gabinete de portas abertas para a população”.

Em sua trajetória no Tocantins, Mantoan prestou assessoria jurídica para o então governador Siqueira Campos, passando pela Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, Tribunal de Contas, Procon Municipal, Secretaria de Governo do Município, Geap e Sebrae.