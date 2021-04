Mais de 80% dos pedidos de seguro-desemprego no Tocantins ocorrem por meio de aplicativo

O trabalhador que precisa acessar o seguro-desemprego em todo o país pode fazê-lo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. No Tocantins, com o início da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento por meio desta modalidade foi amplamente divulgado e incentivado como medida de segurança. O resultado desse processo é 88,2% dos pedidos de seguro-desemprego no Estado ocorrendo por meio do aplicativo.

De janeiro a março de 2021, foram realizados 8.445 pedidos de seguro-desemprego. Desse total, apenas 823 precisaram da intervenção da equipe local do Sistema Nacional de Empregos (Sine) na resolução de divergências no sistema.

Para o diretor do Sine Tocantins, José Alberto (Gordo), esse crescimento no uso do aplicativo é muito positivo principalmente para o trabalhador que ganha autonomia na busca por seus direitos. “Além dos ganhos para o trabalhador, a digitalização de alguns serviços do Sine desafoga os atendimentos e nos dá condições de focar em orientação e capacitação profissional além de captação de vagas”, complementa.

Sobre o Sine

A Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), por meio do Sine, executa além da habilitação ao seguro-desemprego e da emissão de Carteira de Trabalho (ambas via aplicativo), ações de orientação profissional, intermediação de mão-de-obra, qualificação, capacitação profissional, palestras sobre saúde, segurança no trabalho ou trabalho decente, a implantação e manutenção dos conselhos do trabalho, tabulação e divulgação de informações sobre o mercado de trabalho e ainda o acompanhamento dos conselhos estaduais e municipais de emprego.

O Sine oferece seus serviços à população tocantinense por meio de nove postos localizados em Palmas (no centro e em Taquaralto), Araguaína, Porto Nacional, Paraíso, Gurupi, Araguatins, Dianópolis e Guaraí.

Seguro-Desemprego

O seguro-desemprego é um benefício integrante da seguridade social, que tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente. O benefício pode ser solicitado por meio digital pelo Portal de Serviços do Governo e pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Entrada no seguro-desemprego pelo aplicativo

O requerente precisa ter um celular com sistema operacional Android/IOS, entrar nas lojas de aplicativo do celular, baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e entrar com o acesso Gov.br. Se ainda não tiver a senha, fazer cadastro para obter a senha de acesso e fazer o login, usando o CPF e senha. O processo é autoexplicativo e, caso o trabalhador tenha dúvidas, pode acessar o passo a passo no link https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-para-solicitar-seguro-desemprego-pelo-aplicativo/.

Entrada no seguro-desemprego pelo computador

Para acessar o direito via computador o trabalhador pode entrar no link https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect= . Nele, se encontra o passo a passo para criação da senha de acesso ao Portal Emprega Brasil (Gov.br) e o restante do processo é igual ao do aplicativo. Se o trabalhador já tiver a senha, deve clicar no ícone e partir para o próximo passo.

Atendimento

O Sine não está realizando atendimento presencial em virtude das recomendações de saúde decorrentes da pandemia do novo Coronavírus.