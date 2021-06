Laboratório de Inovação da Água recebe inscrições para ação colaborativa que propõe soluções para os desafios hídricos do país

O projeto WIL Brasil, criado pela ONG canadense Waterlution, anuncia a abertura das inscrições para a quinta edição do Laboratório de Inovação da Água, programa que propõe conhecimento, inovação e desenvolvimento colaborativo para solucionar os desafios hídricos do Brasil.

A iniciativa, que conta com o apoio da BRK Ambiental, empresa privada do setor de saneamento, é direcionada a jovens de todo o país, com idades entre 18 e 35 anos. A proposta da iniciativa é prezar pela diversidade de raça, gênero e orientação sexual, além de variedade de interesses e formação, e selecionar 40 participantes de diferentes regiões do Brasil que, juntos, vão avaliar os desafios hídricos do país e buscar de novos caminhos para o setor das águas em cinco regiões: Maceió (Alagoas), Salvador (Bahia), Foz do Rio Doce (Espírito Santo), Morro do Preventório (Rio de Janeiro) e Tekoa Guyra Pepo – Aldeia Guarani (São Paulo).

O programa tem como objetivo reunir pessoas com diferentes experiências e conhecimentos e estimular entre eles o pensamento coletivo a respeito dos novos caminhos para o setor das águas no país. O foco será buscar soluções para questões como acesso e qualidade da água, gestão de recursos hídricos, saneamento urbano, rural e ecológico, descontaminação de corpos hídricos, gestão integrada e alternativas para a gestão das águas.

A multidisciplinariedade é outro fator importante para o programa, que busca soluções inovadoras e criativas para os problemas da água. Assim, são convidadas a se inscreverem pessoas com cursos ou interesses em áreas como engenharia, biologia, química, educação, oceanografia, artes, urbanismo, arquitetura, geografia, direito, serviço social, agronomia, design, tecnologia, computação, permacultura, saúde coletiva, biomedicina, entre outros.

“O WIL Brasil é um movimento fundamental, principalmente no Brasil, pois o país ainda precisa avançar muito para solucionar os problemas relacionados ao abastecimento de água para toda a população. Acreditamos que a atuação coletiva pode contribuir com o desenvolvimento de soluções cada vez mais eficientes para as diferentes realidades de cada região do país”, reforça Carlos Almiro, head de gestão de riscos e sustentabilidade da BRK Ambiental.

Os selecionados vão participar de um programa de desenvolvimento de habilidades de liderança, com mentorias especializadas, entre os meses de julho e outubro. Na etapa seguinte, durante os meses de outubro de 2021 e fevereiro de 2022, será iniciada a fase de desenvolvimento dos projetos e prototipagem de soluções. A proposta é que as ideias sejam colocadas em prática nos cinco territórios brasileiros.

As inscrições para o programa podem ser feitas até o dia 27 de junho, no site da Waterlution. Cada participante pode escolher como contribuir financeiramente com a inscrição, de acordo com a condição atual de cada pessoa, com a possibilidade de isenção da tarifa. Os valores arrecadados serão aplicados na formatação dos projetos nas cinco regiões brasileiras selecionadas pela iniciativa.

O WIL Brasil também conta com a cooperação da UNESCO Brasil, e parceria da Purificadores Europa, do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), do Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais (IPESA), além de organizações e grupos locais dos cinco territórios e da rede WIL.

Sobre a BRK Ambiental

A BRK Ambiental é uma empresa privada de saneamento básico que está presente em 13 estados, beneficiando 16 milhões de pessoas. São 125 cidades que já contam os serviços da companhia, que é a plataforma de saneamento da Brookfield, empresa canadense que está no país desde 1899. Além da diversificação geográfica, a maior entre as empresas do setor, a BRK Ambiental conta com um amplo portfólio de concessões. Isso oferece à BRK uma visão sobre as necessidades de investimentos e os desafios que cada região do país enfrenta para ampliar a oferta de serviços de água e esgoto.

Para a companhia, o saneamento básico é a chave para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e tem grande potencial de impacto positivo em áreas como a saúde e a educação. Por isso, a BRK e seus acionistas estão comprometidos com um modelo de gestão ESG (da sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança), incorporando esta estratégia à tomada de decisões da companhia e à prestação de serviços. A empresa tem também um compromisso com a Diversidade e a Inclusão, sendo signatária do Pacto Global da ONU e dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU (WEP’s).

Sobre a Waterlution e o Water Innovation Lab

A Waterlution é uma organização canadense sem fins lucrativos com 18 anos de experiência, facilitando o diálogo com diferentes atores no âmbito da água e capacitando jovens líderes no setor de recursos hídricos. Isso se torna evidente nos workshops canadenses e internacionais, eventos de hub e Laboratórios de Inovação da Água. Os métodos de treinamento e facilitação do Waterlution já envolveram mais de 7.000 participantes com as habilidades transformadoras necessárias para se tornarem líderes no futuro da água.