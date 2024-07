Investimentos do Governo do Tocantins em estrutura das praias de Rio dos Bois e Tupiratins garantem diversão para banhistas

A temporada de praia no Tocantins é um período de veraneio que atrai tocantinenses e turistas de todo o Brasil, não apenas pelas suas belezas naturais, mas também pela diversidade de opções de lazer e segurança que os locais proporcionam.

O período assegura ainda aumento na renda de moradores e empresários locais, que investem na venda de produtos e serviços, impulsionando o comércio, a economia e a geração de empregos nas cidades possuem praias.

Neste ano, mais de 40 cidades tocantinenses receberam investimento de R$ 35 milhões do Governo do Tocantins para estrutura e suporte à programação nas praias.

“Pensamos na temporada de praia como oportunidade de gerar renda para os tocantinenses. Sabemos o quanto a população espera por este período e isso favorece vários setores das nossas cidades, impulsionando a economia local. Temos investido em infraestrutura e asfalto de qualidade para que as pessoas tenham acesso aos municípios e esperamos que o público compareça nas nossas belas praias e, com isso, fortaleça ainda mais a economia local”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Rio dos Bois

A Praia Deserta é o principal atrativo para os veranistas do município de Rio dos Bois. Localizada a cerca de 35 km do centro da cidade, o balneário formado com a baixa do Rio Tocantins oferece uma estrutura completa com barracas de alimentação, bares, banheiros e até quiosque de saúde, que oferecem atendimento de um enfermeiro qualificado. A programação, que começou no dia 6 de julho e segue até 3 de agosto, inclui atrações musicais às sextas e aos sábados, com shows de artistas locais e de renome nacional, como Chicabana, Cheiro de Amor e Eric Land.

Nesta sexta-feira, 12, e no sábado, 13, atrações como Manoel F. e as duplas Renan e Ray e Marcos e Diovany encantarão os frequentadores da Praia Deserta. Para intensificar a segurança dos banhistas, a praia conta com oito guarda-vidas, policiais militares e segurança privada. O acesso pode ser feito de forma particular, contudo, a prefeitura também disponibiliza ônibus gratuitos com saídas pela manhã nos finais de semana.

Segundo o diretor de Turismo de Rio dos Bois, Varney Moraes da Silva, a temporada de praia é aguardada com grande expectativa pelos moradores, não apenas pela diversão, mas também para impulsionar a economia local. Varney Moraes destaca que o investimento e o apoio do Governo do Tocantins permitiram ao município organizar uma programação com grandes atrações e uma infraestrutura de qualidade. “Sempre recebemos em torno de 2 mil visitantes por dia, nos fins de semana. A praia é ampla e tranquila, atraindo pessoas que estão em busca de descanso e diversão. A Prefeitura de Rio do Bois organiza a Praia Deserta com o apoio do Governo do Tocantins e, por isso, gostaríamos de expressar nossa gratidão ao governador Wanderlei Barbosa. A estrutura proporcionou a criação de muitos empregos, o que nos deixa muito satisfeitos”, afirma o gestor.

Por ter grande extensão e estrutura delimitada para comércio e visitantes, o lugar é ideal para acampamento e, por isso, conta com espaço para camping. Barracas podem ser montadas com segurança e tranquilidade nas proximidades das água. Luan Ferreira aproveitou a folga para acampar com amigos. Morador da cidade de Tabocão, ele conta que essa é a terceira vez que visita a praia de Rio dos Bois. “A experiência é muito boa para quem gosta da temporada de verão. O lugar é tranquilo e tem paz, não temos nenhuma complicação ou incômodo, pois é muito seguro”, pontuou o banhista.

Rita de Cássia é comerciante e diz estar empolgada para receber todos em seu quiosque, onde vende lanches e bebidas. “Sabemos que neste período nossa praia recebe muitos visitantes. Todo ano conseguimos lucrar muito, então agora é trabalhar e também curtir essa magnífica estrutura”, comentou a empresária.

Tupiratins

Localizada em uma pequena ilha a poucos minutos de barco de Tupiratins, a Praia da Raposa é uma conhecida opção para moradores e turistas que querem aproveitar bem a temporada em um local estruturado. O comerciante de Tupiratins Pedro Sousa Ribeiro afirma que está ansioso para que seus negócios tenham ótimo retorno durante os próximos dias. “Neste período, ficamos empolgados na cidade, principalmente nós, empresários, que trabalhamos na Praia da Raposa. Nos preparamos com antecedência, pensando sempre em fornecer ótimos produtos e um bom atendimento para todos que nos visitam”, destaca o empresário.

Com estrutura de palco para receber atrações regionais no final de semana, além de quiosques para venda de comidas e bebidas, a praia também conta com estandes para atendimentos de saúde e da Polícia Militar. Bombeiros e salva-vidas também realizam rondas na estrutura, reforçando a segurança de todos.

Delson Lopes é natural de Presidente Kennedy e conta que a Praia da Raposa é sempre a escolha que sua família faz para ir em julho. “Gostamos de vir pra cá, pois as pessoas são legais, a água é deliciosa e tem segurança no local”.

Como o acesso à praia é feito unicamente de barco ou canoa, quem também tem celebrado é o barqueiro Ernane Sousa. “Compensa muito para a gente trabalhar aqui, graças a Deus. Com a movimentação conseguimos tirar um bom lucro, então só temos a agradecer a prefeitura e ao Governo do Tocantins por todo o esforço para que a praia aconteça”, ressaltou o prestador de serviços.

O movimento também foi comemorado pela vendedora Domingas Nascimento de Araújo. Ela tem um pequeno comércio localizado próximo ao píer que, costumeiramente, neste período do ano, é muito visitado por compradores a caminho da praia. “A temporada é sempre muito esperada por nós. As vendas que fiz na primeira semana, pra se ter uma ideia, já foram melhores que as do último mês. Então, minha expectativa é a de seguir torcendo muito para que mais visitantes venham”.