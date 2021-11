Inscrições para Vestibular da Unitins encerram dia 11 de novembro

Os interessados em concorrer a uma das 680 vagas ofertadas pelo Vestibular 2022/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) podem se inscrever no certame até o dia 11 de novembro. O edital, cronograma completo e link de inscrição estão disponíveis aqui. A taxa de inscrição no valor de R$ 120 pode ser paga até o dia 12 de novembro, seguindo o expediente bancário.

São ofertadas vagas em todos os cursos distribuídos nos câmpus nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. Todos os cursos de graduação da Unitins são gratuitos e presenciais.

As provas do vestibular ocorrem presencialmente no dia 19 de dezembro. Os candidatos ao curso de Medicina podem optar por realizar a prova em Augustinópolis, Palmas ou Araguaína. Já os candidatos aos outros cursos podem escolher por fazer a prova em qualquer uma das cidades que a Unitins possui Câmpus.