Inscrições para o Vestibular 2024/1 dos cursos EaD da Unitins estão abertas

As inscrições para o Vestibular 2024/1 dos cursos tecnólogos de graduação a distância da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) estão abertas e seguem até o dia 3 de outubro. São 1.240 vagas para os cursos do Projeto de Interiorização Universitária, TO Graduado. Para realizar sua inscrição, clique aqui.

Do total de vagas, 50% são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, podendo concorrer ainda nas categorias de cotas raciais, indígenas e de pessoa com deficiência, conforme a Lei Estadual n° 3.458, de 17 de abril de 2019. Candidatos com deficiência ou com qualquer dificuldade para a realização da prova que necessitarem de atendimento especial, deverão indicar, na solicitação de inscrição, detalhadamente, os recursos especiais necessários para o atendimento.

Neste vestibular, o TO Graduado está presente em 15 municípios do Tocantins. Cursos disponíveis em cada cidade:

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Araguaçu, Arapoema, Caseara, Itacajá, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo e Xambioá;

Tecnologia em Gestão Pública: Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos, Caseara, Colinas do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Xambioá e Sítio Novo;

Tecnologia em Gestão do Agronegócio: Campos Lindos, Colinas do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Miranorte e Palmas;

A pró-reitora de Graduação, Alessandra Ruita Czapski, reforça que os cursos do TO Graduado foram planejados para suprir uma demanda de mercado de trabalho apontada pela população em cada região do Tocantins. “Os cursos do TO Graduado vêm da demanda da própria população. O nosso reitor, professor Augusto Rezende, esteve em cada cidade, participou de audiências públicas para ouvir as demandas da comunidade e eles indicaram quais cursos seriam importantes e teriam potencial em cada município. Então, são cursos de graduação muito importantes, porque colaboram tanto para o desenvolvimento regional quanto para a transformação da vida dos nossos acadêmicos e de suas famílias. Nós temos orgulho em poder contribuir com esse trabalho tão importante para o Estado do Tocantins que foi desenhado pela nossa Universidade”.

De acordo com o cronograma oficial do certame publicado na página do Edital, as provas serão aplicadas no dia 19 de novembro, nas 15 cidades citadas e os aprovados neste processo seletivo iniciarão o semestre letivo em fevereiro de 2024.

(*Estagiária, sob a supervisão de Lourranny Parente)

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate