Inscrições para o IV Concurso Eldon Correa terminam no dia 15 de agosto

Terminam no próximo dia 15 as inscrições para o “IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico [email protected], com o título ‘Inscrição: IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito’, ou presencialmente nas unidades do Resolve Palmas.

O Concurso de Educação para o Trânsito é promovido pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), e órgãos parceiros, e oferece oportunidade para estudantes, músicos, profissionais da imprensa, empresas e organizações não governamentais.

O edital contempla oito categorias que vão da paródia à noticia e visa incentivar a produção de trabalhos voltados ao tema “No trânsito, escolha vida”, que poderão ser utilizados futuramente em atividades educativas da Sesmu.

A categoria Jornalismo terá a maior premiação do edital, com R$10 mil para o primeiro colocado, e conta com três modalidades: Texto, Áudio e Vídeo. Podem participar jornalistas diplomados e que tenham produzido reportagens em, pelo menos, um dos três formatos citados anteriormente.

A categoria voltada para a educação conta com prêmios de até R$ 5 mil para o primeiro colocado. Podem participar estudantes e educadores das redes pública e particular, desde o ensino fundamental I, passando pelo ensino médio e encerrando na Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Os músicos palmenses também podem se inscrever no certame. Podem participar também artistas que tenham produzido projetos com a temática do concurso. A premiação para o primeiro colocado é de R$ 5 mil, para o segundo é de R$ 3 mil, e de R$ 2 mil reais para o terceiro lugar.

Além destes, estão contempladas, ainda, Organizações Não Governamentais (ONGs), instituições ou empresas, com ou sem fins lucrativos, que tenham desenvolvido projetos, produtos, ou programas inéditos ligados à temática ‘Segurança viária e Mobilidade’, entre janeiro de 2022 e abril de 2023. Também serão três premiados, com o primeiro lugar recebendo R$ 5 mil.

Conheça cada categoria

Desenho

A literatura define que desenho é uma forma de manifestação da arte, o artista transfere para o papel imagens e criações da sua imaginação. É basicamente uma composição bidimensional (algo que tem duas dimensões) constituída por linhas, pontos e formas. No desenho, podem se inscrever alunos regularmente matriculados no ensino fundamental I das redes pública e privada de Palmas e profissionais da educação, os orientadores.

Mosaico

O Mosaico é uma arte decorativa milenar que reúne pequenas peças de diversas cores para formar uma grande figura. Do grego, o termo mosaico (mouseîn) é relativo às musas. Representa a colagem próxima de pequenas peças, formando um efeito visual (seja um desenho, figura, representação) que envolve organização, combinação de cores, de materiais e de figuras geométricas, além de criatividade e paciência. Podem se inscrever alunos da educação especial, de qualquer idade, da rede pública e privada de Palmas e profissionais da educação, os orientadores.

Jogos Lúdicos

Jogos e brincadeiras são atividades lúdicas que cumprem a importante função de desenvolver diversas habilidades: motoras, sociais, emocionais, etc. O ato de jogar ou de brincar faz com que as pessoas que participam exercitem sua criatividade e a imaginação para a resolução das tarefas propostas. Os alunos regularmente matriculados no ensino fundamental II nas redes pública e privada podem participar do concurso na categoria jogos lúdicos.

Paródia

A paródia é um gênero literário bastante presente em nosso dia a dia e se caracteriza por ressignificar uma obra preexistente sob um viés cômico. É importante ressaltar que as paródias podem ter também teor crítico, satírico ou irônico. Há uma adaptação da obra original a um novo contexto, lhe dando uma roupagem mais despojada. As paródias são comumente utilizadas para discutir assuntos de teor polêmico com descontração e menos tensão. Nesta categoria, estão aptos a participar alunos regularmente matriculados no ensino médio da rede pública e privada, independentemente da idade e profissionais da educação, os orientadores.

Poema ou Conto

Um poema é um texto literário composto de versos, e que podem conter rimas ou não. Já o conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Na categoria Poema ou Conto, podem se inscrever alunos regularmente matriculados no ensino fundamental, médio ou Educação para Jovens e Adultos (EJA) das redes pública e privada.

Música

A melodia é a organização de uma sequência dos sons, ou seja, é a forma com que eles são emitidos. Cada música possui uma melodia diferente. Na categoria música, estão aptos a se inscrever artistas do ramo musical. A música é formada por três elementos: melodia, ritmo e harmonia.

Organizações não governamentais, instituições ou empresas

Para as oganizações não governamentais (ONGs), instituições ou empresas, com ou sem fins lucrativos, serão contemplados projetos, produtos, ou programas inéditos ligados à temática ‘Segurança Viária e Mobilidade’, entre janeiro de 2022 e abril de 2023.

Jornalismo

Na categoria jornalismo serão contemplados trabalhos produzidos por jornalistas diplomados em uma das seguintes modalidades: texto, áudio ou vídeo.

Serão aceitas e julgadas apenas reportagens inéditas, produzidas em língua portuguesa de autoria de profissionais brasileiros, publicadas/veiculadas em canais de jornalismo hospedados em plataformas digitais, eletrônicas e impressas sediadas em Palmas/TO. As reportagens devem, obrigatoriamente, retratar a realidade do trânsito de Palmas, publicadas/exibidas no período de 1º janeiro de 2023 a 31 de julho de 2023.

Nas modalidades jornalismo em Áudio e Vídeo, a reportagem deve conter o tempo mínimo de dois e máximo de cinco minutos. No caso de série de reportagens, o tempo total deve ser de, no mínimo dez e no máximo vinte e cinco minutos, e os arquivos apresentados nos formatos MP4 e WMA, respectivamente. O autor e coautor deverão apresentar diploma de nível superior em Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Publicidade e Marketing, Rádio e TV.

Confira o Edital completo clicando aqui.

Texto: Márcio Greick / Secom

Edição: Secom Palmas