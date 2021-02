Hospital Estadual de Combate à Covid-19 concede alta a pacientes oriundos de Manaus

“Quando soube que vinha para o Tocantins eu fiquei tranquilo e com esperança, pois sabia que aqui seria bem tratado, como de fato, fui. Por um milagre de Deus e os cuidados que recebi de toda equipe hospitalar, estou voltando para casa. Venci a Covid!”. A declaração é do agente de portaria, Francisco Marcos de Souza, de 52 anos, morador de Manaus (AM), acolhido no dia 31 de janeiro, no Hospital Estadual de Combate à Covid-19 (HECC), em Palmas, e que recebeu alta hospitalar, nesta segunda-feira, 8.

Para o diretor técnico do HECC, Cleber Henrique da Silva, dar alta – mesmo que apenas a uma parte dos pacientes – provoca uma sensação de dever cumprido. “É um sentimento de realização, pela forma como chegaram aqui. Além da debilitação em razão da doença, tinha o dano psicológico, por estarem longe de suas famílias. Prestamos um serviço técnico humanizado, com todos os protocolos médicos necessários. Também promovemos visitas online, realizadas uma vez por dia, através de vídeos chamadas, em que os pacientes podem conversar e ver os familiares”, destacou.

O atendimento humanizado recebido foi aprovado pelo mecânico, Ginandro Colares de Souza. “Fui muito bem cuidado aqui e torço para que quem precise seja acolhido da mesma forma que eu. Fiquei feliz em ter sido transferido para o Tocantins porque lá em Manaus não tinha jeito, cheguei até a passar mal sozinho em casa”, afirmou emocionado o paciente manauara.

Além dos dois pacientes mencionados, o Tocantins recebeu mais 15 pacientes oriundos de Manaus, sendo acolhidos no HECC e no Hospital Geral de Palmas (HGP). Do total, oito pacientes estão em condições de alta, sendo que seis já embarcam para Manaus, nesta terça-feira, 9. Lamentavelmente um foi a óbito. Os demais seguem sob os cuidados das equipes multiprofissionais nas duas unidades hospitalares localizadas na capital tocantinense.

Segundo o titular da SES, Dr Edgar Tollini, a cura destes pacientes é um motivo de comemoração. “O Estado do Tocantins festeja a vida destes pacientes, assim como de todos os tocantinenses que venceram a Covid-19 no decorrer dos últimos meses. Além de cuidarmos da nossa população, sem transferir um único paciente para outro Estado desde o início da pandemia, conseguimos agora oferecer um tratamento rápido e resolutivo aos usuários do SUS, residentes em Manaus, que precisaram deste suporte em um momento de crise. Isso nos orgulha e mostra que nossos esforços estão gerando bons resultados”, enfatizou o gestor.

O HECC

O Hospital Estadual de Combate à Covid-19 é custeado pelo Governo do Tocantins e gerido pelo Instituto Saúde e Cidadania (ISAC). A unidade funciona deste 21 de agosto de 2020, conta 60 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em quase seis meses de funcionamento o HECC já recebeu 524 pacientes acometidos pelo Coronavírus e emitiu 335 altas hospitalares.

Na noite da segunda-feira, 8, o hospital funcionava com 90% de ocupação dos leitos de UTI e 73% de lotação dos leitos clínicos.